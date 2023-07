Desde este 15 de julio, muestra de bromelias en el Jardín Botánico

Crédito: Jardín Botánico José Celestino Mutis

A partir del 15 julio y hasta el 23 del mismo mes, el Jardín Botánico de Bogotá realiza la muestra de Bromelias Vida y Color 2023, que reúne una colección de estas impactantes y coloridas plantas, acompañada de una completa y variada agenda académica y cultural que permitirá a los visitantes conocer datos e historias ligadas a su origen, naturaleza y características.

La actividad se desarrollará en el Biodiversario del Tropicario Distrital (Av. Calle 63 No. 68-95), de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. entre semana y de 9: 00 a.m. a 5:00 p.m. los fines de semana.

Las bromelias pertenecen a la familia Bromeliaceae, la cual fue nombrada así en honor del botánico sueco Olaf Bromelius y su versatilidad se expresa en el hecho de que pueden vivir en la tierra como por ejemplo las piñas, o sobre rocas, piedras, árboles, cactus e incluso sobre los cables de electricidad. De acuerdo con las investigaciones, esta familia botánica se sitúa solo en América, con excepción de una especie que se encuentra en el continente africano.

Los visitantes disfrutarán de 350 plantas de 100 variedades diferentes que estarán exhibidas en el Biodiversario.

El Jardín Botánico ha programado actividades como exposiciones fotográficas, conversatorios, talleres de ilustración artística y charlas sobre manejo de colecciones de esta importante familia botánica.

Esta planta es la “salacuna” de pequeñas y grandes formas de vida, pues la estructura de su follaje y de su flor son como un tanque donde viven cientos de especies de insectos, arácnidos, macroinvertebrados y hasta ranas

«Como Centro de Investigación nos sentimos orgullos de exhibir una de las plantas más importantes, presentes en nuestros ecosistemas húmedos del Chocó y la Amazonía y ponerlas a disposición del público, no solo para que se deleiten con su enorme belleza, sino para que se apropien de su cuidado, protección y uso sostenible», asegura Martha Liliana Perdomo Ramírez, directora del Jardín Botánico de Bogotá.

Se han identificado unas 3.648 bromelias, de las cuales 2.700 son especies y cerca de 800 son variedades obtenidas en cultivos.

En Colombia se encuentran 543 especies nativas pertenecientes a 25 géneros.

Algunas bromelias son consideradas seudocarnívoras por su capacidad de absorber nutrientes por los pelos o escamas que las cubren. Para el caso de las bromelias epífitas (que crecen adheridas a otras plantas, troncos o ramas), las raíces tienen una función más de agarre que de nutrición, pues logran absorber nutrientes por los pelos que se encuentran en sus hojas, lo que ha popularizado el concepto de que son “plantas de aire”.

En zonas secas y desérticas presentan un color plateado y están cubiertas por una capa de pelos absorbentes especializados (tricomas peltados) que capturan agua y nutrientes convirtiéndose en una malla capaz de retener y aportar humedad al ambiente.

Las bromelias son polinizadas principalmente por aves y particularmente por colibríes a los cuales recompensan con una gran cantidad de néctares y azúcares, lo cual hace de esta interacción biótica una verdadera “historia de amor”.

Adicionalmente, son elementos imprescindibles en el ciclo del agua y en los nutrientes como el nitrógeno y el carbono de los bosques tropicales. Todas estas características hacen de las bromelias unas de las plantas más resilientes, pero al mismo tiempo, uno de los grupos más sensibles al cambio climático.

Sus formas, colores y alta resistencia a plagas y enfermedades hacen de las bromelias plantas de uso ornamental y por tanto de gran acogida entre comerciantes y horticultores. No obstante, la extraccio?n no controlada de los individuos desde sus hábitats naturales representa una creciente amenaza sobre este grupo botánico, razón por la cual se hace indispensable avanzar en estrategias de cuidado, manejo y conservación.

Así será la muestra

Y como gran atractivo de esta muestra, podrán apreciar florecida la Pitcairnia huilensis, que es la bromelia endémica de Colombia.

En simultánea, el Jardín Botánico ha programado un conjunto de actividades tales como exposiciones fotográficas, conversatorios sobre el papel de las bromelias en la historia, talleres de ilustración artística y charlas sobre manejo de colecciones, entre otras.

La programación puedes consultarse en detalle aquí

Cabe recordar que de manera permanente el Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá ofrece una variada colección de bromelias, ubicadas en el domo de Colecciones Especializadas para la Conservación – CEPAC y que pueden ser visitadas y admiradas durante el todo el año.

La muestra tiene un costo, adicionales a los valores de ingreso al Jardín Botánico y del Tropicario. Es gratuita para menores de 6 años.

Fotos e información: Portal Bogotá