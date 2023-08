Bogotá recibirá la séptima edición del Blockchain Summit Latam

Del 4 al 6 de octubre se llevará a cabo el Blockchain Summit Latam en las instalaciones de Ágora en Bogotá. El evento será un espacio para aprender, conectar y visualizar oportunidades de negocio que entrega esta tecnología en diversas áreas como servicios financieros, banca, gobierno, comercio internacional, videojuegos, finanzas descentralizadas, NFTs, Metaverso, web3 y mucho más.

Blockchain es una tecnología que ha surgido producto del auge de las criptomonedas y es una de las tecnologías base de la web 3.0, la próxima revolución de internet. Es una red de computadoras que comparten una copia fiel de un registro de transacciones ordenadas en bloque. Esta tecnología permite que todas estas transacciones sean seguras, inmutables y transparentes, aspectos que para la evolución de internet son bases. Actualmente, de acuerdo al último informe del Fortune Business Insight sobre el Mercado Mundial de la Tecnología Blockchain, el mercado relacionado a esta tecnología llegó a un tamaño de US$ 11.140 millones en 2022, esperando un crecimiento para 2023 de 57% hasta US$ 17.570 millones y con una proyección de crecimiento del 60% CAGR hasta el 2030 esperando un mercado de US$ 469.490 millones.

Ahora bien, aunque esta tecnología se ha caracterizado por permitir el desarrollo y crecimiento de las criptomonedas, esto no es todo su potencial. Por medio de la programación de aplicaciones y creación de activos digitales o tokens, esta tecnología ha permitido el desarrollo de una industria en crecimiento. Esto es parte de la denominada web 3.0 que permitirá una nueva forma de internet para las personas. Comprender estas tendencias, los casos de uso y cómo las principales empresas globales están haciendo uso de ella es lo que podrás aprender en el evento.

Para otros ciudadanos este tema se asocia demasiado con la ilegalidad, sin embargo, todas las transacciones quedan registradas, por lo que si se utiliza para el lavado de activos, estas transacciones son fácilmente descubiertas y es muy fácil para las autoridades revisar y monitorearlas. De ahí que a nivel mundial se han empezado a desarrollar diferentes eventos enfocados en blockchain.

Desde su primera edición en el 2018 en Chile, el Blockchain Summit Latam ha sido uno de los principales eventos en la región, realizando versiones en países como Panamá y México. Para el 2023 los organizadores decidieron escoger a Colombia y su capital, debido a que lo consideran una ciudad vibrante con un mercado grande y al haber sido la sede de Devcon en el 2022, demuestra un interés en el público por estos temas.

De acuerdo a datos de statista, Colombia se encuentra en la posición 15 a nivel global en el índice de adopción de criptomonedas, y en la posición 10 en el comercio de criptomonedas por plataformas peer to peer. Estas estadísticas nos muestran que Colombia no es solo uno de los más importantes países de Latinoamérica, si no que también a nivel global. Acorde a Triple-A, se estima que 2,5 millones de colombianos tienen acceso a criptomonedas, lo que significa cerca de un 5% de la población.

El evento está enfocado en atraer empresas, emprendedores, innovadores, gobierno, reguladores y cripto usuarios. El objetivo es aprender sobre los casos de uso que se están construyendo, pero sobre todo la visión de la industria para los próximos 3 años. Para ello el evento contará con más de 120 expertos de la industria y representantes del gobierno, que darán a conocer todos los aspectos relacionados, así como crear una red de negocios.

Teniendo en cuenta que el blockchain es un tema con diferentes matices, se brindará información con el conocimiento más básico hasta talleres técnicos para que todo el mundo saque provecho y aprenda de la tecnología.

Dentro de los principales exponentes que tendrá el evento se encuentran personalidades como Dan Held (ex ejecutivo de Kraken y educador Bitcoin, Estados Unidos), Manuel Beaudroit (CEO de Belo, Argentina), Marcelo Cavazzoli (CEO de Lemon, Argentina), Gabriel Santos (Presidente Colombia Fintech) Ricardo Mihura (Presidente de la ONG Bitcoin Argentina), Gabriel Campa (Head of Digital Assets de Towerbank, Panamá), entre otros. Dentro de los parámetros que se tuvieron en cuenta para su elección estaba su carrera e impacto en la industria, al igual que su experiencia en blockchain y cripto. Asimismo, los speakers tienen altos cargos en empresas relevantes para la industria blockchain, con el fin de que transmitan su experiencia de forma práctica.

En el nuevo Centro de Convenciones Ágora, el Blockchain Summit Latam espera seguir ampliando el conocimiento de los colombianos en estos temas, que encuentren oportunidades de negocio y descubran el papel del blockchain en el día a día de todos.