Residentes de la Franja de Gaza empiezan a salir de sus refugios tras el inicio de la tregua

–Tras de entrar en vigor la tregua de cuatro días declarada entre Israel y Hamás, los residentes de la Franja de Gaza comenzaron a salir de sus refugios a las calles de la destruida ciudad.

Al Jazeera publicó un vídeo de la localidad de Jan Yunis, en el sur del enclave, en el que se ve a palestinos desplazados regresando a sus hogares.

La agencia palestina Shehab también difundió imágenes de residentes de la gobernación sureña desplazándose en carros tirados por burros con todo tipo de pertenencias personales apiladas en ellos.

Video from southern Gaza shows displaced Palestinians making their way through the streets of Khan Younis to return to their homes, as a four-day truce came into effect. pic.twitter.com/o3YZITpaj6

