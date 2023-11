Comité Internacional de la Cruz Roja confirma que recibió 24 rehenes liberados por Hamás en Gaza (Fotos y VIDEO)

-«-Nos sentimos aliviados de confirmar la liberación segura de 24 rehenes. Hemos facilitado esta liberación transportándolos desde Gaza a la frontera de Rafah, lo que marca el impacto en la vida real de nuestro papel como intermediario neutral entre las partes», precisó este viernes el Comité Internacional de la Cruz Roja en su cuenta en la red social X.

We are relieved to confirm the safe release of 24 hostages. We have facilitated this release by transporting them from Gaza to the Rafah border, marking the real-life impact of our role as a neutral intermediary between the parties.

«Hoy nuestro equipo comenzó a llevar a cabo una operación de varios días para facilitar la liberación y el traslado de rehenes retenidos en Gaza y de detenidos palestinos a Cisjordania. Esto incluirá la entrega de asistencia humanitaria adicional, muy necesaria, a Gaza» puntualiza el CICR.

Y concluye: «Es un tremendo alivio que después de soportar semanas de angustia, finalmente puedan reunirse con sus familias».

?Today our team began carrying out a multi-day operation to facilitate the release and transfer of hostages held in Gaza and of Palestinian detainees to the West Bank.

This will include the delivery of additional, much-needed humanitarian assistance into Gaza. pic.twitter.com/oX3Gbr0Nvs

— ICRC in Israel & OT (@ICRC_ilot) November 24, 2023