Modelos de OnlyFans inundan Instagram ‘amamantando’ muñecos; ¿cuál es la razón?

–Muchos usuarios de Instagram han recurrido a distintas redes sociales, como Reddit, para quejarse de que la plataforma está inundada con videos que muestran lactancia materna. La indignación fue provocada porque la mayoría de las mujeres lo hacen para eludir la prohibición de desnudos y promocionarse en la plataforma para adultos OnlyFans.

De acuerdo con las normas comunitarias de la red social, se prohíbe la publicación de pezones femeninos descubiertos, pero se permiten imágenes en los contextos de «lactancia, parto y posparto, en situaciones relacionadas con la salud (por ejemplo, posmastectomía, concientización sobre el cáncer de mama o cirugía de confirmación de sexo) o como acto de protesta».

OnlyFans models bypass the censorship of social networks, pretending to be young mothers.

They found a loophole in the rules of the Instagram platform, which allows young mothers to demonstrate the process of breastfeeding, as well as educational content on this topic. pic.twitter.com/Yvb1ebOExb

— Trending News (@Trend_War_Newss) February 27, 2024