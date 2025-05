Por: Carlos Fradique Mendez Por: Carlos Fradique Mendez

EDUCACION PARA LA VIDA EN FAMILIA

Esta es la lección 855 del diplomado en educación para la vida en familia y el tema es, MATERNIDAD RESPONSABLE

La constitución nos impone la obligación de ser progenitores responsables, o lo que es lo mismo, mamás responsables, padres responsables y por extensión abuelas y abuelos responsables.

Son progenitores responsables los que cuentan con los recursos físicos, mentales, económicos para criar y educar a sus hijos y los crían y educan para el bien de la familia y la sociedad.

La ley no dice a partir de que edad se puede tener el primer hijo, pero como esta decisión se debe armonizar con el ser progenitores responsables la vida nos enseña que la edad para el primer hijo puede ser a partir de los 25 años cuando se supone que la persona ha terminado su formación para ejercer una profesión u oficio y para tener un empleo o una empresa o actividad que le permite recibir un ingreso decente para alimentar, cuidar y educar dignamente una familia.

Y desde ya debemos aceptar, promulgar y defender que debe ser política de Estado CERO EMBARAZOS EN Y POR ADOLESCENTES, repito cero embarazos en y por adolescentes y cero embarazos no deseados antes de los 25 años. En los hogares, en las escuelas, en los medios debe escucharse y educarse con especial atención para que no haya embarazos tempranos y no deseados.

Las mujeres que se embarazan siendo niñas o adolescentes se ven tentadas a prácticas abortivas y el aborto deja secuelas que pueden causar lesiones por varios años. El aborto no dignifica.

A todas las mujeres se les debe recordar y ellas deben cuidar su cuerpo e integridad para que cuando llegue el momento sean madres responsables, compañeras de padres responsables, para que unidos, hombre y mujer, sean progenitores responsables.

Ser madre no es una experiencia semejante a la pueden vivir las hembras vegetales o hembras animales. Ser madre es una experiencia para la que se necesita preparación física, mental, intelectual. Todo embarazo debe ser deseado y cuidadosamente preparado para que ser madre represente la más noble tarea de la humanidad como hecho que garantiza su existencia y permanencia en la tierra.

Hoy por hoy, a todas las madres de Colombia y del mundo mi admiración, mis gracias afectuosas por ser las garantes de la vida y de la dignidad de la humanidad. Bendiciones, paz y prosperidad a todas las madres y a las que han dejado su existencia física decirles que las madres nunca mueren porque siguen pendientes de sus hijos desde la cercana eternidad. Gracias, madres, gracias madre.

