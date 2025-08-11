Fallecimiento de Miguel Uribe se produjo a la 01:56 de la madrugada, confirma Fundación Santa Fe

–En un comunicado, la Fundación Santa Fe de Bogotá, confirmó que el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se produjo a la 01:56 de la madrugada de este lunes, a pesar de todos los esfuerzos y del trabajo incansable del equipo médico que estuvo a cargo del cuidado del dirigente político desde que fue ingresado a las 4:11 p. m., del 7 de junio tras recibir seis disparos, uno de ellos en la cabeza y otro en el cuello.

El ataque de un sicario de apenas 15 años de edad se registró en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, donde Uribe Turbay intervenía en una manifestación política. El adolescente llegó al sitio como parrillero de una motocicleta y se acercó a menos de un metro de distancia para dispararle en seis ocasiones. Los disparos impactaron en la cabeza, el cuello y una pierna. El menor fue capturado cuando trataba de huir, mientras que el aspirante presidencial era trasladado a la Clínica Medicentro Familiar de Fontibón, de donde fue remitido a la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue sometido a un procedimiento neuroquirúrgico y vascular.