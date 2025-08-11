«Mataron la esperanza», expresa Álvaro Uribe por fallecimiento de Miguel Uribe; estas son otras reacciones al fatal desenlace

–Verdadero pesar causó la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras más de dos meses del ataque sicarial del que fue víctima en una manifestación política en el parque El Golfito del barrio Modelia en Bogotá. «Mataron la esperanza», fue la expresión del expresidente Álvaro Uribe Vélez, director de Centro Democrático, el partido en el cual aspiraba a ser escogido candidato presidencial, al conocer la triste noticia de su fallecimiento.

El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 11, 2025

Se han producido reacciones a todos los niveles por el fatal desenlace.

Hoy Colombia llora con el alma, qué tristeza tan grande #PetroAsesino pic.twitter.com/UJuoUBUhv0 — Carlos Echeverri (@e67385783) August 11, 2025

Expresidente liberal Juan Manuel Santos:

Lamentamos profundamente la triste muerte de Miguel Uribe producto de tan execrable atentado y nos solidarizamos de corazón con su familia que tanto ha sufrido. Hacemos de nuevo un llamado a la reconciliación de los espíritus, al desarme de la palabra y al respeto por la vida. En… — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) August 11, 2025

El expresidente, también de Centro Democrático, Iván Duque:

-Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer los colombianos a este gran ser humano es honrar su legado, con la unidad de propósito y patriotismo pleno. Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable.

El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo:

Me duele en el alma la muerte de Miguel Uribe. Cuanta falta le harás a tu familia, a tus hijos y al país. Descansa en paz querido Miguel.

A María Claudia y a María Carolina Hoyos, a sus hijos, a toda la familia y amigos de Miguel mis condolencias y abrazo en este momento tan… pic.twitter.com/TG4SawOp7h — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 11, 2025

Expresidente conservador Andrés Pastrana Arango:

A María Claudia, su admirada y valiente esposa, a sus queridos hijos; a Miguel, su padre; a su hermana y a toda su familia, con Nohra les expresamos nuestra infinita solidaridad y nuestro cariño en esta hora trágica y sombría. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) August 11, 2025

Francia Márquez Mina, vicepresidenta de la República:

-Lamento profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial @MiguelUribeT. A su familia, amigos y seguidores les envío toda mi solidaridad en este momento de dolor.

Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política.

Pueblo colombiano: es hora de unirnos, de alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza.

La Presidencia de la República lamenta profundamente el fallecimiento del Senador Miguel Uribe Turbay. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos, y seres queridos en este difícil momento. pic.twitter.com/DiO9vVOUVk — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) August 11, 2025

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro:

Lamento profundamente la muerte del senador Miguel Uribe Turbay. La violencia no puede ser el lenguaje de la política. Colombia no debe acostumbrarse a que una bala calle ideas. — Andrea Petro (@andreapetro91) August 11, 2025

El Consejo Nacional Electoral, CNE:

El Consejo Nacional Electoral de Colombia lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, destacado servidor público y líder comprometido con el fortalecimiento de la democracia y el bienestar de nuestro país. pic.twitter.com/sBmb5RZKAl — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) August 11, 2025

El expresidente del Senado Efraín Cepeda:

-Extiendo mi más sentido pésame y todo mi cariño a su esposa María Claudia, su hijo Alejandro, sus hijas, su padre Miguel, su hermana María Carolina y demás familiares del senador Miguel Uribe Turbay, quienes lo acompañaron en su incansable lucha hasta el final.

Su fallecimiento es una profunda pérdida para la democracia colombiana y deja un vacío que las palabras no pueden expresar. Los violentos no nos arrebatarán el futuro ni la esperanza; no seremos inferiores a la lucha de nuestro amigo Miguel. Los violentos no nos ganarán la batalla.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán:

-Miguel fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte.

A pesar de su propia tragedia, Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz y así será recordado.

Su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia en nuestro país. No podemos permitir que los violentos, una vez más, pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir y mantener. No sólo acaban una vida y destruyen una familia, sino que atentan contra la democracia misma.

El asesinato de Miguel no puede quedar impune. Quienes dieron la orden deben pagar y deben hacerlo pronto.

En este día doloroso, le envío a su familia un abrazo solidario. A Maria Claudia, a Maria Carolina, a su padre Miguel y a toda su familia, en especial a su pequeño hijo Alejandro. La muerte de Miguel nos debe unir como país para rechazar la violencia y defender, por encima de cualquier cosa, la vida como un valor sagrado.

Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro:

Hoy Colombia sufre una pérdida irreparable. pic.twitter.com/EjFkHZwM5e — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) August 11, 2025

La senadora María Fernanda Cabal:

-Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de nuestro compañero y precandidato Miguel Uribe, tras dos meses de valiente lucha por su vida.

Mi corazón y mis oraciones están con su familia y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de inmensa tristeza.

Colombia pierde hoy a un hombre íntegro, con todas las capacidades y el compromiso para ayudar a construir un mejor país. Dios lo reciba en su gloria y, desde donde esté, nos inspire a seguir reconstruyendo esta nación que hoy enfrenta nuevamente sus peores épocas de violencia.

Miguel, tu ejemplo será motor para luchar sin descanso por Colombia.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín:

Mi más sentido pésame a la familia de Miguel Uribe, a su hijo, a su esposa, a su hermana, a su padre. A quienes trabajaban con él y a sus copartidarios del @CeDemocratico. Un momento de reflexión y tristeza para nuestro adolorido país. — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) August 11, 2025

Senadora Paloma Valencia, precandidata presidencial:

-No es muerte, es violencia.

No es ausencia, sino que lo sacaron.

No es injusticia, es la decisión de unos.

No es el silencio, es la mentira.

No es la impunidad, es la complicidad.

Es rabia, frustración, tristeza.

Y Colombia llora de pie. Jamás vencida. Unida y firme. Colombia puede más.

No importa cuánto la ataquen: Colombia no cae. Y vamos a seguir y no vamos a parar hasta que la vida y la libertad triunfen siempre.

Que dolor más grande, que vacío más grande. Todo nuestro cariño a la familia de @MiguelUribeT . — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 11, 2025

Senador Iván Cepeda:

Expreso mis condolencias y solidaridad con la familia, amigos y copartidarios del senador de la República y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Espero que los autores de su asesinato sean sancionados penalmente, y que en Colombia desaparezca la violencia de la política. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 11, 2025

La representante a la Cámara Cathy Juvinao:

-Qué dolor como país tener que atravesar de nuevo por esta infamia. La violencia no puede seguir marcando el destino de Colombia.

Mis condolencias con María Claudia y sus hijos, amigos y copartidarios de Miguel.

Qué desasosiego y qué desconsuelo para las nuevas generaciones».

Enrique Peñalosa Camargo, aspirante presidencial:

Me duele infinitamente la muerte de Miguel. No tengo palabras. Todas mis condolencias para su familia…¡qué pérdida para Colombia! — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) August 11, 2025

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, Bruce Mac Master:

-Con profunda tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Miguel Uribe. Una voz joven que a pesar de las circunstancias difíciles que le puso la vida, luchó y trabajó por Colombia, que soñaba con seguir haciéndolo y que cae ante la violencia inaceptable de nuestro país.

Es un día de luto para toda Colombia, con él se calla a una voz que creía que Colombia podía ser un país mejor y quería ser parte de ese proceso. Tuve oportunidad de estar con él el último día de su vida antes del acto cobarde que terminó con una joven promesa de la política. Hoy rindo homenaje a su vida.

La exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López:

Me duele en el alma la muerte de Miguel Uribe. Cuanta falta le harás a tu familia, a tus hijos y al país. Descansa en paz querido Miguel.

Toda mi solidaridad para su familia. Y todo mi rechazo a la violencia en Colombia.

Sergio Fajardo, aspirante presidencial:

-Descanse en paz Miguel. Un hombre bueno, que quería a nuestro país y le entregó su vida. Condolencias para su esposa e hijos, sus familiares, sus compañeros y seguidores políticos. Duele nuestra Colombia atrapada en esta violencia que no descansa, destruye esperanzas y nos impide avanzar. Tristeza. QEPD.