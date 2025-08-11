    • Nacional

    «Mataron la esperanza», expresa Álvaro Uribe por fallecimiento de Miguel Uribe; estas son otras reacciones al fatal desenlace

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Verdadero pesar causó la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras más de dos meses del ataque sicarial del que fue víctima en una manifestación política en el parque El Golfito del barrio Modelia en Bogotá. «Mataron la esperanza», fue la expresión del expresidente Álvaro Uribe Vélez, director de Centro Democrático, el partido en el cual aspiraba a ser escogido candidato presidencial, al conocer la triste noticia de su fallecimiento.

    Se han producido reacciones a todos los niveles por el fatal desenlace.

    Expresidente liberal Juan Manuel Santos:

    El expresidente, también de Centro Democrático, Iván Duque:

    -Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer los colombianos a este gran ser humano es honrar su legado, con la unidad de propósito y patriotismo pleno. Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable.

    El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo:

    Expresidente conservador Andrés Pastrana Arango:

    Francia Márquez Mina, vicepresidenta de la República:

    -Lamento profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial @MiguelUribeT. A su familia, amigos y seguidores les envío toda mi solidaridad en este momento de dolor.

    Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política.

    Pueblo colombiano: es hora de unirnos, de alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza.

    Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro:

    El Consejo Nacional Electoral, CNE:

    El expresidente del Senado Efraín Cepeda:

    -Extiendo mi más sentido pésame y todo mi cariño a su esposa María Claudia, su hijo Alejandro, sus hijas, su padre Miguel, su hermana María Carolina y demás familiares del senador Miguel Uribe Turbay, quienes lo acompañaron en su incansable lucha hasta el final.

    Su fallecimiento es una profunda pérdida para la democracia colombiana y deja un vacío que las palabras no pueden expresar. Los violentos no nos arrebatarán el futuro ni la esperanza; no seremos inferiores a la lucha de nuestro amigo Miguel. Los violentos no nos ganarán la batalla.

    El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán:

    -Miguel fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte.

    A pesar de su propia tragedia, Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz y así será recordado.

    Su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia en nuestro país. No podemos permitir que los violentos, una vez más, pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir y mantener. No sólo acaban una vida y destruyen una familia, sino que atentan contra la democracia misma.

    El asesinato de Miguel no puede quedar impune. Quienes dieron la orden deben pagar y deben hacerlo pronto.

    En este día doloroso, le envío a su familia un abrazo solidario. A Maria Claudia, a Maria Carolina, a su padre Miguel y a toda su familia, en especial a su pequeño hijo Alejandro. La muerte de Miguel nos debe unir como país para rechazar la violencia y defender, por encima de cualquier cosa, la vida como un valor sagrado.

    Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro:

    La senadora María Fernanda Cabal:

    -Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de nuestro compañero y precandidato Miguel Uribe, tras dos meses de valiente lucha por su vida.

    Mi corazón y mis oraciones están con su familia y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de inmensa tristeza.

    Colombia pierde hoy a un hombre íntegro, con todas las capacidades y el compromiso para ayudar a construir un mejor país. Dios lo reciba en su gloria y, desde donde esté, nos inspire a seguir reconstruyendo esta nación que hoy enfrenta nuevamente sus peores épocas de violencia.

    Miguel, tu ejemplo será motor para luchar sin descanso por Colombia.

    La Defensora del Pueblo, Iris Marín:

    Senadora Paloma Valencia, precandidata presidencial:

    -No es muerte, es violencia.
    No es ausencia, sino que lo sacaron.
    No es injusticia, es la decisión de unos.
    No es el silencio, es la mentira.
    No es la impunidad, es la complicidad.

    Es rabia, frustración, tristeza.

    Y Colombia llora de pie. Jamás vencida. Unida y firme. Colombia puede más.
    No importa cuánto la ataquen: Colombia no cae. Y vamos a seguir y no vamos a parar hasta que la vida y la libertad triunfen siempre.

    Senador Iván Cepeda:

    La representante a la Cámara Cathy Juvinao:

    -Qué dolor como país tener que atravesar de nuevo por esta infamia. La violencia no puede seguir marcando el destino de Colombia.

    Mis condolencias con María Claudia y sus hijos, amigos y copartidarios de Miguel.

    Qué desasosiego y qué desconsuelo para las nuevas generaciones».

    Enrique Peñalosa Camargo, aspirante presidencial:

    El presidente de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, Bruce Mac Master:

    -Con profunda tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Miguel Uribe. Una voz joven que a pesar de las circunstancias difíciles que le puso la vida, luchó y trabajó por Colombia, que soñaba con seguir haciéndolo y que cae ante la violencia inaceptable de nuestro país.

    Es un día de luto para toda Colombia, con él se calla a una voz que creía que Colombia podía ser un país mejor y quería ser parte de ese proceso. Tuve oportunidad de estar con él el último día de su vida antes del acto cobarde que terminó con una joven promesa de la política. Hoy rindo homenaje a su vida.

    La exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López:


    Toda mi solidaridad para su familia. Y todo mi rechazo a la violencia en Colombia.

    Sergio Fajardo, aspirante presidencial:

    -Descanse en paz Miguel. Un hombre bueno, que quería a nuestro país y le entregó su vida. Condolencias para su esposa e hijos, sus familiares, sus compañeros y seguidores políticos. Duele nuestra Colombia atrapada en esta violencia que no descansa, destruye esperanzas y nos impide avanzar. Tristeza. QEPD.

