Desmantelan megalaboratorio coquero del Eln en el Catatumbo

–Un megalaboratorio del Eln para la producción de clorhidrato de cocaína, fue ubicado y destruido en la región del Catatumbo, Norte de Santander, en operación adelantada conjuntamente por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional.

El complejo coquero, que operaba en zona rural del municipio de Tibú, estaba compuesto por 11 estructuras rústicas.

Según el reporte militar esta acción de la fuerza pública afecta en más 7.200 millones de pesos las finanzas ilícitas del llamado frente Juan Fernando Porras Martínez del Eln.

En el lugar fueron hallados más de 500 kilogramos de cocaína, 564 galones en solución, 528 galones de base de coca en suspensión, 7.251 galones de insumos líquidos, 1.740 kg de insumos sólidos y 70 marquillas con el nombre Audemars Piguet.

A finales de julio pasado tropas de la Segunda División del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, desmanteló un laboratorio similar, perteneciente a la misma estructura Juan Fernando Porras Martínez del Eln en el municipio de El Zulia, Norte de Santander.

Durante esa operación, incautaron más de media tonelada de cocaína, así como insumos y maquinaria utilizados para el procesamiento del alcaloide. La acción representó una afectación económica superior a 6,2 millones de dólares para el grupo armado organizado.