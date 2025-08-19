Fuerzas Militares intensifican operaciones en el Cañón del Micay en Cauca; más de 300 soldados con entrenamiento especial desembarcaron en zona rural de El Tambo

–La Tercera División del Ejército Nacional informó este martes que en el marco de la Operación Perseo II, más de 300 soldados con un entrenamiento diferencial y apoyo de un componente de la Policia desembarcaron en inmediaciones de los corregimientos de Huisitó y San Juan de Micay del municipio de El Tambo, Cauca, sitios que son retaguardia estratégica de la estructura criminal Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

Destacó que con el desarrollo de estas acciones militares se refuerza la seguridad y se avanza en la consolidación de esta zona del suroccidente del país.

Añadió que con el apoyo de helicópteros UH-60 Black Hawk, vehículos blindados, aeronaves no tripuladas, artillería y las tropas en tierra ejecutan maniobras ofensivas que permitirán neutralizar la amenaza que representa esta estructura criminal en la población civil, para garantizar así el control territorial y la gobernabilidad regional.

«Esto permitirá llevar a cabo los diferentes planes, proyectos y programas del gobierno nacional en esta zona del departamento, buscando el desarrollo del territorio y de la población civil», puntualizó.

De manera conjunta con la Fuerza Aérea y en coordinación con la Policía, las operaciones sostenidas se realizan para debilitar y afectar las estructuras criminales que atentan contra la tranquilidad de las comunidades en la región.

En su avance hacia esta zona estratégica de la estructura criminal Carlos Patiño, en el marco de la Operación Perseo II, los soldados enfrentan campos minados y señuelos explosivos instalados por estos terroristas para intentar frenar la operación militar.

Al respecto, en la zona, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, con apoyo del equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE), localizaron y destruyeron más de 20 minas antipersonales. Los letales artefactos explosivos fueron localizados en la vereda Honduras, del mismo municipio de El Tambo.

Las labores de rastreo y neutralización continúan. La seguridad de las comunidades y de nuestros soldados es la prioridad, subrayó el mando militar, que reiteró el llamado a la población civil para que no transite por el área y acate las recomendaciones.