Capturan en Antioquia a alias «Sara», supuesta cabecilla de subestructura de disidencias de las Farc de alias Calarcá

–En el área urbana del municipio de La Estrella, Antioquia, unidades del Gaula Militar hicieron efectiva la captura de alias Sara Restrepo, presunta cabecilla de la comisión de la Subestructura 18 del bloque Magdalena Medio “Gentil Duarte” de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

Según el reporte de las Fuerzas Militares, esta mujer sería la compañera sentimental de alias «el ruso», cabecilla principal de la subestructura 18 y sobre ella recaía una orden de captura emanada por la Fiscalia por el delito de concierto para delinquir agravado.

Añadió que además de integrar el círculo de seguridad cercano del cabecilla, alias Sara estaría direccionando ataques con artefactos explosivos de alto poder y confrontaciones armadas contra la banda criminal clan del golfo, así como contra unidades militares y adelantaba cobros extorsivos a concesiones viales, empresarios y posibles secuestros en Antioquia, especialmente en Anorí, Briceño, Ituango, San Andrés de Cuerquia, Tarazá, Yarumal y Valdivia.

Igualmente destacó que con esta captura, los soldados del Ejército logran afectar el direccionamiento de acciones terroristas contra la Fuerza Pública y desestabilizar los planes criminales del bloque Magdalena Medio de alias Calarcá