Así fue el megaoperativo en Puente Aranda para prevenir el hurto a vehículos

Foto: Secretaría de Seguridad

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía de Bogotá llevaron a cabo un megaoperativo en la localidad de Puente Aranda, que duró más de cuatro horas, y que reunió a más de 50 uniformados de diferentes especialidades.

La intervención, planeada de manera articulada, se concentró en varios puntos de la localidad que previamente habían sido definidos como prioritarios por las autoridades luego de varias denuncias ciudadanas que alertan de un importante número de hurto a personas y vehículos en este sector de la ciudad.

Vigilancia en la zona comercial y de rumba

En el sector de la Octava Sur, un corredor vial con varios establecimientos comerciales donde en ocasiones se han registrado algunos hechos delictivos como hurtos, los uniformados ubicaron puestos de control para hacer registros a personas, inspecciones a vehículos y motocicletas, donde estuvieron verificando antecedentes.

Con estos puestos de control, las autoridades buscaron hacer una minuciosa inspección a cada uno de los vehículos que transitaba por la zona para establecer que no tuvieran algún reporte de hurto.

A continuación, el video de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) con información sobre este megaoperativo:

Así mismo, el objetivo de esta intervención fue generar un impacto de autoridad para enfrentar a los delincuentes y prevenir la comisión de delitos.

La megatoma también se realizó en el sector de Pensilvania donde se inspeccionaron bodegas de reciclaje previamente identificadas por personal de inteligencia.

Estos lugares, según las indagaciones, podrían estar siendo usados para mover economías ilegales relacionadas con la receptación de mercancías.

Los uniformados y el personal de la Secretaría de Seguridad ingresaron a los establecimientos donde verificaron permisos, protocolos y condiciones de funcionamiento, e inspeccionar si tenían elementos hurtados.

Como resultado, una de las bodegas fue suspendida por incumplir con los requisitos establecidos en la normatividad.

Posteriormente en el sector de Alquería se realizó Inspección, Vigilancia y Control (IVC) a establecimientos abiertos al público, y uno de los locales fue suspendido por carecer de la documentación que exige la ley para operar.

“Con estas megatomas buscamos enviar un mensaje claro de autoridad: estamos en los territorios para prevenir el delito y devolverles la tranquilidad a los ciudadanos. La articulación con la comunidad y la Policía es clave para cerrar espacios a las economías ilegales y fortalecer la seguridad en Bogotá”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

La presencia de uniformados en las calles y los cierres temporales de comercios generan la confianza de la comunidad en las autoridades y permiten recuperar espacios en los que se perciben problemas de inseguridad.

Este tipo de intervenciones se llevarán a cabo en todas las localidades de la ciudad donde se han identificado dinámicas criminales con el objetivo de seguir mejorando la seguridad en Bogotá.