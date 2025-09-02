Detenido en Bogotá alias ‘Segura’ o ‘El Loco’, integrante del Tren de Aragua

Foto: Policía de Bogotá.

La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el pasado 7 de agosto de 2025, en Bogotá y en el municipio de Cota, Cundinamarca, desarrolló una operación que permitió ejecutar tres diligencias de registro y allanamiento en donde como resultado, fue detenido en flagrancia Carlos Alfredo Segura Hernández, alias ‘Segura’ o ‘El Loco’, presunto integrante de la organización de crimen transnacional ‘Tren de Aragua’, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones o explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Alias ‘Segura’ sería el encargado de custodiar inmuebles utilizados como depósitos ilegales de armamento y material de intendencia al servicio de dicha estructura criminal.

En las diligencias fueron incautados cuatro teléfonos celulares, una granada aturdidora y de gas pimienta, una granada explosiva de perdigones con gas irritante, un chaleco tipo arnés y 200 gramos de marihuana.

Según los investigadores alias ‘Segura’cuenta con antecedentes judiciales como indiciado por delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, lesiones personales y violencia contra servidor público. Además, registra una sentencia condenatoria vigente por porte ilegal de armas, emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito.

Según los expedientes Segura Hernández, sería responsable de un atentado armado contra un funcionario policial en el año 2019 en el municipio de Cota, Cundinamarca; también coordinaba actividades logísticas con alias ‘Tiburón’ cabecilla capturado del ‘Tren de Aragua’, utilizando bodegas e inmuebles como centros de acopio de armamento, empleados como herramientas de intimidación dentro de su estructura criminal.

Esta organización estaría involucrada en la ejecución de homicidios selectivos, con el fin de fortalecer el control territorial y su poder criminal en diferentes zonas del país.

