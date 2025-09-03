Petro condena ataque de EE.UU a «narco lancha» en el Caribe: «Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo»

–El presidente de Colombia Gustavo Petro reaccionó este martes al anuncio que hizo mandatario de EE.UU Donald Trump sobre la destrucción en el mar Caribe de una lancha rápida que transportaba droga procedente al parecer de Venezuela en una acción de las fuerzas armadas estadounidenses desplegadas en esa zona.

Tácitamente el mandatario colombiano condenó el hecho. «Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo», escribió Petro en su cuenta en X, adjuntando el video que el propio Trump publicó para demostrar la eficacia de la primera acción militar de Estados Unidos para contener el tráfico de narcóticos hacia su territorio.

El presidente Gustavo Petro advirtió que Colombia lleva «décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos», subrayando que «los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico».

Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo. Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico pic.twitter.com/Z55UEMIpsD — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 3, 2025

En otro trino, con referencia al ataque estadounidense a la narcolancha en el Caribe, el jefe del Estado colombiano afirmó:

«Tengo que informar que con inteligencia naval colombiana, se incautó 4,5 toneladas de Cocaína al sur de Puerto Rico, se capturaron ciudadanos dominicanos, colombianos y ecuatoriano».

Tal como oportunamente lo registramos aquí en la web de Radio Santa Fe, el presidente Donald Trump anunció que 11 «narcoterroristas» murieron en un ataque en el Caribe contra una embarcación que transportaba drogas.

El «ataque cinético» ocurrió mientras los traficantes del grupo Tren de Aragua se encontraban en aguas internacionales, señaló Trump en su red social Truth Social, y añadió: «El ataque resultó en 11 terroristas muertos en acción».

Horas antes, el mandatario había anunciado el ataque en diálogo con la prensa en la Casa Blanca, señalando que la embarcación transportaba drogas desde Venezuela.

«En los últimos minutos, literalmente le disparamos a un barco, un barco cargado de drogas, con mucha droga», dijo Trump.

«Y hay más de donde vino eso. Tenemos mucha droga inundando nuestro país desde hace mucho tiempo», señaló. «Esta salió de Venezuela». El mandatario agregó que el Pentágono pronto proporcionaría más detalles.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio precisó en la red social X que el ataque fue «letal» y la embarcación «era operada por una organización designada como narcoterrorista».

Desde Caracas, el régimen de Nicolás Maduro acusó al de Estados Unidos de crear «con inteligencia artificial» el video publicado por Trump sobre el ataque al barco.

A través de Telegram, el titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, dijo que «parece» que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, «sigue mintiéndole a su presidente» y, «luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA».

Por su parte, fuentes del Departamento de Defensa confirmaron a efe que las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron un «ataque de precisión» contra una embarcación que era operada por una organización designada como «narcoterrorista».

El anuncio del ataque se conoció tras días de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, que rompieron relaciones en 2019. Estados Unidos desplegó buques de guerra en el sur del Caribe con el objetivo de cumplir la promesa de Trump de combatir los carteles de la droga.

Maduro declaró un estado de máxima alerta para defenderse de lo que él califica como «amenazas» militares de Estados Unidos.

El gobierno Trump acusa a Maduro de encabezar el cartel de los Soles y duplicó la recompensa por información que lleve a su captura, pero no ha amenazado con invadir Venezuela.