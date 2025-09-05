Conozca los cierres viales y desvíos por la Carrera de la Mujer en Bogotá 2025

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Para llevar a cabo la Carrera de la Mujer este domingo 07 de septiembre de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó los siguientes cierres viales.

Tramo vial, tipo de cierre, hora cierre y hora habilitación

Calzada occidental de la carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, cierre total, 12:00 p. m. del sábado 06 de septiembre de 2025 a 04:00 p. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.

Calzada oriental de la carrera 60 entre la transversal 59A y la avenida calle 63, cierre total, 11:00 p. m. del sábado 06 de septiembre de 2025 a 04:00 p. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.

Avenida carrera 60 (ambas calzadas) entre la avenida calle 26 y la avenida calle 53, cierre total, 06:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025 a 09:30 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.

Avenida calle 53 (ambas calzadas) entre la avenida carrera 60 y la carrera 66A, cierre total, 06:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025 a 09:20 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.

Calle 44 (ambas calzadas) entre la avenida carrera 60 y la carrera 52, cierre total, 06:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025 a 09:30 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.

Avenida calle 53 (calzada sur) entre avenida carrera 60 y carrera 27, cierre total, 06:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025 a 09:40 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.

Avenida calle 53 (calzada norte) entre avenida carrera 60 y carrera 27, cierre total, 06:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025 a 11:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.

Carrera 28 entre avenida calle 53 y calle 53B Bis, cierre total, 06:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025 a 11:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.

Transversal 28 (calzada occidental) entre calle 53B Bis y diagonal 61C, cierre total, 06:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025 a 11:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.

Calle 53B Bis entre avenida NQS y transversal 28 (ambas calzadas), cierre total, 06:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025 a 11:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.

Diagonal 61C entre transversal 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), cierre total, 06:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025 a 11:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.

Avenida carrera 30 (avenida NQS) (calzada occidental lenta) entre diagonal 61C y calle 93 Bis, cierre total, 06:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025 a 10:30 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.

Recorrido de la carrera 21K

La carrera iniciará en la avenida carrera 60 (calzada occidental) por calle 57 al sur, avenida calle 53 (calzada norte) al occidente, retorno al oriente a la altura de la carrera 66A, avenida calle 53 (calzada sur) al oriente, avenida carrera 60 (calzada occidental) al sur, retorno 10 metros antes de la avenida calle 26, calle 42 al oriente, avenida carrera 60 (calzada oriental) al norte, calle 44 (calzada sur) al oriente, carrera 52 al norte, calle 44 (calzada norte) al occidente, avenida carrera 60 (calzada oriental) al norte, avenida calle 53 (calzada sur) al oriente, retorno occidente – occidente carrera 27.

Continúa por la carrera 28 al norte, transversal 28 (calzada occidental) al norte, Diagonal 61C al occidente, avenida carrera 30 (avenida NQS) (calzada occidental) al norte, retorno sur – sur a la altura de la calle 92, avenida carrera 30 (avenida NQS) (calzada occidental) al sur, Diagonal 61C al oriente, transversal 28 (calzada occidental) al sur, calle 53B Bis (calzada norte) al occidente, retorno 10 metros antes de la avenida carrera 30 (avenida NQS), calle 53B Bis (calzada norte) al oriente, carrera 28 al sur, avenida calle 53 (calzada norte) al occidente y avenida carrera 60 (calzada occidental) por calle 57 al norte, lugar donde termina la carrera.

Con el fin de mitigar los impactos generados a la red vial; la apertura de las vías afectadas por la realización del evento se realizan de forma gradual según el avance de los participantes. Es deber del organizador garantizar en todo momento el ingreso y salida de los residentes afectados, así como la circulación de vehículos de emergencia.

Desvíos autorizados en el sector del Parque Simón Bolívar

Las personas que transitan por la avenida carrera 60 en sentido norte – sur, deberán tomar la avenida calle 63 al occidente y avenida carrera 70 avenida Rojas al sur (Mapa 1 – color verde).

Los conductores que circulen por la avenida calle 53 en sentido oriente – occidente deberán tomar la carrera 27 al norte, calle 53 B al oriente, avenida carrera 24 al sur, avenida calle 45 al occidente, avenida NQS al sur y avenida calle 26 al occidente (Mapa 1 – color morado).

Las personas que se movilicen en sentido de sur – norte por la avenida carrera 68 y toman la avenida calle 53 al oriente, deberán continuar por la avenida carrera 68 al norte y tomar avenida calle 63 al oriente (Mapa 1 – color marrón).

Las personas que transitan por la avenida carrera 50 en el sentido de sur – norte, deberán tomar la avenida calle 26 al oriente y la avenida NQS al norte (Mapa 1 – color rojo).

Quienes que circulen por la avenida calle 26 en el sentido oriente – occidente y toman la avenida carrera 50 al norte o la avenida carrera 60 al norte, deberán continuar por la avenida calle 26 al occidente y tomar la avenida carrera 68 o la avenida Boyacá (Mapa 1 – color negro).

Mapa 1.

Desvíos autorizados en el sector de la avenida NQS cuadrante de la avenida calle 63 y calle 92

Las personas que transitan por la avenida calle 80 en el sentido oriente – occidente y toman la avenida NQS al sur, deberán continuar por la avenida calle 80 al occidente y tomar la avenida carrera 68 o la avenida Boyacá al sur (Mapa 2 – color verde).

Quienes transiten por la avenida calle 72 y toman la avenida NQS al sur deberán tomar la avenida carrera 68 o la avenida Boyacá al sur (Mapa 2 – color morado).

Quienes se movilicen por la avenida calle 68 y toman la avenida NQS al sur deberán tomar la avenida carrera 60 al sur (Mapa 2– color marrón).

Las personas que circulen por la avenida calle 63 en sentido occidente – oriente y toman la avenida carrera 60 o la avenida carrera 50 al sur, deberán continuar la avenida calle 63 al oriente y tomar avenida NQS al sur (Mapa 2– color rojo).

Las personas que se movilicen por la avenida carrera 24 en el sentido norte – sur y toman la avenida calle 53 al occidente, deberán tomar la transversal 25 al sur hacía la diagonal 53C al oriente hacía la carrera 24 al sur y la avenida calle 45 al occidente (Mapa 2 – color negro).

Mapa 2.

Vías alternas