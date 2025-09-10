Condenan a peluquera que causó la muerte a una mujer en cirugía estética en un salón de belleza en Bogotá

Foto: Archivo Alcaldía Mayor de Bogotá

Ante las pruebas presentadas en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento emitió sentido de fallo condenatorio contra Brenda Gissele Celeita Angarita, una peluquera que le causó la muerte a una mujer durante una cirugía estética, en hechos ocurridos en Bogotá, el 15 de septiembre de 2023.

La mujer fue declarada responsable del delito de homicidio culposo. En octubre de 2025, se conocerá la pena que deberá cumplir.

De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial, la víctima llegó a un salón de belleza ubicado en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá, el cual no estaba acreditado para la prestación de servicios de salud. Allí Celeita Angarita, sin contar con estudios de medicina ni la experiencia requerida, comenzó a realizar un procedimiento de liposucción.

En medio de la intervención irregular la mujer convulsionó y fue trasladada de urgencias a un centro asistencial, donde finalmente falleció de un paro respiratorio.

