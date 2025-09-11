Asesinato del activista Charlie Kirk sacude a los EE.UU; Trump asegura que marca un momento muy oscuro y es una trágica consecuencia de «demonizar» a quienes piensan distinto

–El asesinato del activista de derecha Charlie Kirk de un disparo durante una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes de la Universidad del Valle de Utah, ha conmocionado a los Estados Unidos. Kirk, de 31 años, era un bloguero, activista conservador, presentador de ‘podcast’ y partidario del presidente Donald Trump. Era un crítico vehemente de la agenda de izquierda, la inmigración masiva y el movimiento LGBT, criterios que promovía desde sus plataformas en medios sociales, en especial el popular podcast The Charlie Kirk Show, y en eventos públicos que organizaba.

El presidente Donald Trump afirmó que este crimen marca un momento «oscuro» para Estados Unidos, tras destacar el aporte del comentarista en la política. Era «un gran tipo de pies a cabeza», dijo, e instó a rezar por él.

En su discurso en memoria del activista, Trump declaró que Kirk fue «un patriota que dedicó su vida a la causa del debate abierto y al país que tanto amaba». «Luchó por la libertad, la democracia, la justicia y el pueblo estadounidense. Es un mártir de la verdad y la libertad», expresó.

Tras señalar que la misión de Kirk era «atraer a los jóvenes al proceso político», «compartir su amor por el país y difundir las sencillas palabras del sentido común», el presidente calificó su asesinato de «un momento oscuro» para la nación norteamericana.

«Ya es hora de que todos los estadounidenses y los medios de comunicación afronten el hecho de que la violencia y el asesinato son la trágica consecuencia de demonizar a aquellos con los que no se está de acuerdo, día tras día, año tras año, de la forma más odiosa y despreciable posible», denunció el mandatario republicano.

En este contexto, aseveró que el hecho de que «los radicales de izquierda» hayan comparado a estadounidenses que tienen su propia opinión, como Charlie Kirk, con «los nazis y los peores asesinos y criminales del mundo», condujo a los altos niveles de violencia y «terrorismo».

«Y debe terminar ahora mismo», instó. «Mi Administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política, incluidas las organizaciones que los financian y apoyan, así como a aquellos que persiguen a nuestros jueces, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a todos los que aportan orden a nuestro país», prometió.

En esta línea, el jefe de Estado enfatizó que «la violencia política de la izquierda radical» ha hecho daño a demasiadas personas inocentes y se ha cobrado demasiadas vidas y recordó algunos de los crímenes cometidos, incluido el atentado contra su propia vida en julio del año pasado en Pensilvania, donde el tiroteo dejó un muerto y dos heridos, aparte del propio Trump, a quien la bala le rozó una oreja.

«Charlie era lo mejor de Estados Unidos, y el monstruo que lo atacó estaba atacando a todo nuestro país», sostuvo. «Un asesino intentó silenciarlo con una bala, pero fracasó porque juntos nos aseguraremos de que su voz, su mensaje y su legado perduren durante innumerables generaciones», subrayó.

Varios legisladores y altos funcionarios han condenado el ataque y han emitido declaraciones de apoyo al activista y su familia.

Las autoridades detuvieron a un sospechoso de asesinar al activista de derecha Charlie Kirk después del mortal ataque en una universidad de Estados Unidos, pero fue puesto en libertad tras un interrogatorio policial.

Según el FBI, el hombre fue retenido durante varias horas y colaboró con los agentes en el interrogatorio. Las autoridades no han revelado su identidad ni los posibles motivos del ataque, y mantienen abiertas varias líneas de investigación en coordinación con la policía local.

La Policía del estado de Utah, representada por el comisionado de Seguridad Pública, Beau Mason, informó que solo se tiene como evidencia inicial imágenes de cámaras de circuito cerrado obtenidas en el campus, las cuales están siendo analizadas para identificar al sospechoso.

La Universidad de Utah Valley declaró que el incidente ocurrió alrededor de las 12:20 p.m. en un evento al aire libre, durante el cual se escuchó un único disparo mientras Kirk respondía preguntas en un evento parte de su gira ‘American Comeback Tour’ en la que discute fuertemente con personas de pensamiento liberal.

Charlie Kirk, de 31 años y originario de Arlington Heights, un suburbio al norte de Chicago, se convirtió en uno de los rostros más visibles del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos. Fundador de Turning Point, cultivó una relación estrecha con el presidente Donald Trump, a quien ha apoyado abiertamente en su agenda política y electoral.

Charlie Kirk era fundador y presidente de la organización Turning Point USA, que promueve ideas conservadoras entre jóvenes en universidades y escuelas secundarias. Durante las elecciones de 2016, el activista se unió al equipo de campaña de Trump, donde participó en varios eventos.

Era conocido por su postura abierta sobre una serie de problemas urgentes como el covid-19, la ciencia climática y casos criminales de alto perfil, como el proceso de Jeffrey Epstein o el asesinato de la refugiada ucraniana Irina Zarútskaya. Además, Kirk opinaba que el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, obstaculiza un acuerdo de paz y criticaba el apoyo financiero y militar a Ucrania.

El activista de derecha Charlie Kirk fue tiroteado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah. La bala impactó en su cuello cuando estaba en una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes. El comentarista fue ingresado en un hospital, donde al poco se confirmó su muerte. (Información RT).