    Estos son los cierres y desvíos viales por Festival Cordillera 2025 en Bogotá

    Diana Becerra

    Cierres y desvíos viales por Festival Cordillera 2025 en Bogotá Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Honower Garzón.

    Aquí sí pasa, en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa somos sede de grandes eventos. Con el fin de llevar a cabo el evento Festival Cordillera 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres y desvíos viales. ¡Entérate!

    Tramo vial, tipo de cierre, hora cierre y hora habilitación (mapa 1)

    • Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, , cierre total, de la calzada sur, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.
    • Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, cierre total, de la ciclorruta costado sur, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.
    • Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, cierre total, de sendero peatonal en el costado sur, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.
    • Glorieta avenida calle 63 por avenida carrera 60, carril lento en la conectante occidente – sur, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.
    • Avenida carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, cierre total, de la calzada occidental, de 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre
    • Avenida carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, cierre total, de la ciclorruta en el costado Occidental, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.
    • Avenida carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, cierre total, del sendero peatonal en el costado Occidental, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.
    • Avenida carrera 60 entre la transversal 59A y la avenida calle 63, cierre total, de la calzada oriente, 12:00 a. m.  del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.
    • Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A, cierre del carril norte de la calzada norte, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.
    Cierres y desvíos viales por Festival Cordillera 2025 en Bogotá

    Mapa 1.

    Desvíos autorizados

    Las personas que transiten en el sentido norte – sur por la avenida carrera 60, deberán tomar la avenida calle 63 al occidente y avenida carrera 68 al sur (mapa 2).

    Cierres y desvíos viales por Festival Cordillera 2025 en Bogotá
    Mapa 2.

    Quienes circulen en sentido oriente – occidente por la avenida calle 63 – avenida carrera 60 al sur y avenida calle 26 al occidente; deben tomar la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al occidente o avenida carrera 70 al sur y avenida calle 26 al occidente (mapa 3).

    Cierres y desvíos viales por Festival Cordillera 2025 en Bogotá
    Mapa 3.

    Quienes transiten en sentido norte – sur por la avenida carrera 68 y deseen tomar la avenida calle 63 al oriente, deben continuar por la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente (mapa 4).

    Cierres y desvíos viales por Festival Cordillera 2025 en Bogotá
    Mapa 4.

    Las personas que circulen en sentido occidente – oriente por la avenida calle 63, deberán tomar la avenida carrera 68 al norte – calle 67 al oriente – avenida carrera 60 al norte – avenida calle 68 al oriente (mapa 5).

    Cierres y desvíos viales por Festival Cordillera 2025 en Bogotá
    Mapa 5.

    Quienes circulen en sentido sur – norte por la avenida carrera 68 y deseen tomar la avenida calle 63 al oriente, deberán tomar la avenida calle 53 al oriente (mapa 6).

    Cierres y desvíos viales por Festival Cordillera 2025 en Bogotá
    Mapa 6.

    Diana Becerra
