Estos son los cierres y desvíos viales por Festival Cordillera 2025 en Bogotá

Aquí sí pasa, en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa somos sede de grandes eventos. Con el fin de llevar a cabo el evento Festival Cordillera 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres y desvíos viales. ¡Entérate!
Desvíos autorizados
Las personas que transiten en el sentido norte – sur por la avenida carrera 60, deberán tomar la avenida calle 63 al occidente y avenida carrera 68 al sur (mapa 2).
Quienes circulen en sentido oriente – occidente por la avenida calle 63 – avenida carrera 60 al sur y avenida calle 26 al occidente; deben tomar la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al occidente o avenida carrera 70 al sur y avenida calle 26 al occidente (mapa 3).
Quienes transiten en sentido norte – sur por la avenida carrera 68 y deseen tomar la avenida calle 63 al oriente, deben continuar por la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente (mapa 4).
Las personas que circulen en sentido occidente – oriente por la avenida calle 63, deberán tomar la avenida carrera 68 al norte – calle 67 al oriente – avenida carrera 60 al norte – avenida calle 68 al oriente (mapa 5).
Quienes circulen en sentido sur – norte por la avenida carrera 68 y deseen tomar la avenida calle 63 al oriente, deberán tomar la avenida calle 53 al oriente (mapa 6).