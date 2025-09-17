Amotinamiento de retenidos en Estación de Policía en Funza, Cundinamarca, deja cinco fallecidos

–(Foto red social). Como consecuencia de un incendio provocado durante un amotinamiento en la Estación de Policía del municipio de Funza, Cundinamarca, fallecieron cinco detenidos y otros siete se encuentran en observación, aparentemente, fuera de peligro, confirmó el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey Ángel.

La tragedia se presentó anoche donde personas privadas de la libertad, aparentemente, quemaron colchones e iniciaron un incendio, indicó el mandatario.

Añadió que los Bomberos de Cundinamarca atendieron la situación de manera inmediata, evacuando a tres de los internos, quienes salieron por sus propios medios y fueron remitidos a los hospitales de la zona.

Horas después del incidente, otros internos son remitidos a hospitales por manifestar también malestares respiratorios. Estos fueron llevados a diferentes centros hospitalarios donde algunos de ellos fallecen», indicó el mandatario departamental.

En total, son cinco los fallecidos, puntualizó. Ninguno de los bomberos que atendieron la emergencia resultaron afectados por la conflagración.

En este momento, siete personas más están en observación en los centros de salud, en espera de su evolución.

El gobernador indicó que impartió instrucción a la Policía Metropolitana de la Sabana y solicitó a la Fiscalia dar inicio a la investigación que permita determinar las causas de este trágico hecho.