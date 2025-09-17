Producción industrial creció 2,9% anual al cierre de julio de 2025: DANE

–El sector industrial en Colombia mostró un repunte de 2,9% al cierre de julio de 2025, comparado con el mismo mes del año pasado, reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Dane.

El informe señala que el Índice de Producción Industrial (IPI) mostró que se registraron variaciones positivas en tres sectores industriales: industria manufacturera con crecimiento de 5,8%; suministro de electricidad y gas (3,9%) y captación, tratamiento y distribución de agua (3,1%). En contraste, el sector Explotación de minas y canteras tuvo un decrecimiento de -8%.

En la variación anual (julio 2025 a julio 2024), 20 de las 26 actividades industriales que mide el estudio mostraron variaciones positivas.

Las que registraron mayor crecimiento fueron: fabricación de otros tipos de equipo de transporte (49,7%); actividades de impresión y producción de copas (18,8%); confección de prendas de vestir (15,2%); fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (14,9%) y fabricación de aparatos y equipos eléctricos (12,1%), y fabricación de muebles, colchones y somieres (11,4%).

En total, las 26 actividades industriales sumando 4,7 puntos porcentuales a la variación anual, y 6 actividades más presentaron variaciones negativas restaron 1,8 puntos porcentuales a la variación anual.

?IPI año c?orrido

Durante el periodo enero – julio de 2025 frente al mismo lapso de 2024, el Índice de Producción Industrial presentó una variación negativa de -0,2%.

Por sectores industriales, en el año corrido frente a similar periodo del año pasado, dos de los cuatro sectores analizados registraron variaciones negativas: explotación de minas y canteras con disminución de -7,7%, y el sector de captación, tratamiento y distribución de agua con decrecimiento de -0,7%.

En contraste, los sectores que registraron una variación positiva fueron: suministro de electricidad y gas (0,9%) y la industria manufacturera (1,9%).

En el año corrido, 14 de las 26 actividades industriales medidas mostraron variación negativa y restaron 2,4 p.p. al resultado final, y 12 actividades tuvieron variación positiva que aportaron 2,2 p.p. a la variación del periodo.

Las actividades industriales con mayor variación negativa en este periodo fueron: extracción de hulla (carbón de piedra) con -14,5%; fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (-12,1%), y fabricación de productos metalúrgicos básicos (-8,7%).

Para el periodo agosto de 2024 a julio de 2025, comparado con similar periodo de 2023 a 2024, el Índice de Producción Industrial presentó una variación negativa de -1%.

Por actividades industriales para ese periodo, de las 26 actividades medidas 15 registraron variaciones negativas restando 2,5 puntos porcentuales, y 11 actividades presentaron variaciones positivas sumando 1,6 p.p. a la variación doce meses.