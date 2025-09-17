Gobierno prorroga por segunda vez intervención de la EPS Famisanar; persisten deficiencias en acceso oportuno a servicios y continuidad de la atención a usuarios

–La Superintendencia Nacional de Salud informó que se prorrogó la medida de intervención de la EPS_Famisanar por el término de 1 año, esto es, contado desde el día 15 de septiembre de 2025 hasta el 15 de septiembre de 2026. Según explicó el organismo de control la medida se adoptó debido a que persisten deficiencias en sus componentes financiero, técnico-científico y jurídico, los cuales afectan su viabilidad operativa y el cumplimiento de su función como aseguradora dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La Supersalud señala que aunque se observan avances progresivos en la red de prestadores, especialmente en el componente primario, el cumplimiento de metas continúa por debajo de lo esperado en la red complementaria, limitando el acceso oportuno a servicios especializados y afectando la continuidad del cuidado.

De acuerdo con lo dispuesto, la Superintendencia Nacional de Salud, podrá disponer el levantamiento de la medida de intervención antes del vencimiento de la prórroga de la intervención.

Finalmente, indica que FAMISANAR EPS S.A.S., deberá continuar reportando la información en el Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales FENIX, de conformidad con las directrices de la Superintendencia Nacional de Salud.

La EPS Famisanar fue intervenida el 15 de septiembre de 2023, como consecuencia de un deterioro significativo de los indicadores financieros y de solvencia, un aumento en el número de quejas de los usuarios, y problemas en el flujo de recursos hacia la red prestadora de servicios de salud. Ahora, se extiende la medida hasta 2026, con el fin de que la EPS adopte las acciones correctivas necesarias para subsanar estas deficiencias y garantizar una atención de calidad.

Así las cosas, Famisanar EPS sigue bajo intervención administrativa y su operación es supervisada por el Gobierno debido a problemas financieros y de calidad en la prestación de servicios. Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Salud afirma que los usuarios o afiliados, más de 2 millones, continuarán recibiendo atención médica de manera regular.