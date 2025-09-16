Feria de Empleo en Rafael Uribe Uribe con 100 vacantes para operadores de tienda este 17 de septiembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 100 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ para operadores de tienda. Asiste este miércoles 17 de septiembre de 2025, a la Feria de Empleo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en la sede de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe en el suroriente de Bogotá. Lleva tu hoja de vida actualiza. ¡Conoce los detalles aquí, asiste y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al suroccidente de Bogotá

¡Si eres joven y estás buscando empleo, esta Feria de Empleo es para ti! La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá alianza con Tiendas Ara Jerónimo Martins ofrecen 100 puestos de trabajo disponibles para operarios u operadores de tienda. Estas vacantes con ‘Talento Capital’ es para jóvenes con formación desde bachillerato y aplican con y sin experiencia previa.

¿Vives en Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño o Santa Fe? Asiste y lleva tu hoja de vida impresa con tu documento de identificación.

Condiciones de las vacantes:

Contrato: Termino indefinido

Nivel educativo: Desde bachiller

Con y sin experiencia.

Asiste entre las 8:30 a. m. a 1:00 p. m. a la sede de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, ubicada en la calle 32 Sur #23-62 en el barrio Olaya.

Conoce detalles de esta convocatoria de ‘Talento Capital’ para ingresar al mercado laboral en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en la siguiente pieza gráfica de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE):

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.