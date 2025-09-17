Petro: ‘La certificación no debe ser instrumento de dominación y poder’

–El presidente Gustavo Petro se volvió a pronunciar este martes sobre la decisión del Gobierno de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas y sostuvo que “la certificación no debe ser un instrumento de dominación y poder”. Además, reiteró que el mundo necesita cambiar su política antidrogas porque esta ha fracasado.

“Lo único que ha cambiado es que vamos en el mundo de peor en peor. Los EE.UU. detuvieron el crecimiento del consumo de cocaína porque se pasaron en masa al consumo de fentanilo, 30 veces más mortal que la cocaína”, puntualizó en su cuenta en X.

En otro mensaje sobre el tema el jefe del Estado afirmó que “EE.UU. participa en la política interna de Colombia; quiere un presidente títere. El pueblo colombiano responderá si quiere un presidente títere como el que vendió a Panamá, o quiere una nación libre o soberana”.

Asimismo, se refirió a las declaraciones a medios de comunicación del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en las que afirmó que el mandatario colombiano no ha sido un buen socio en la lucha contra las drogas.

“Señala que no he sido un bien socio en la lucha, cuando arriesgué mi vida personal y familiar en la lucha contra las relaciones del paramilitarismo narcotraficante y el poder político”, aseguró el presidente.

Agregó que el que está descertificado es Estados Unidos «por no disminuir el consumo de cocaína y fentanilo en su sociedad”.

Finalmente, el presidente enfatizó: “yo no voy a arrodillar a la nación y permitir que se golpee a campesinos. No somos cipayos ni súbditos”.

En su cuenta de X publicó una gráfica para demostrar una tendencia creciente de los cultivos de hoja de coca en el país desde 2013.

“Esta es la tendencia de crecimiento de los cultivos de hoja de coca, según Naciones Unidas. La tendencia de crecimiento de los cultivos de hoja de coca arranca desde el 2013. No se debe a mi Gobierno”, escribió el mandatario.

En el mensaje, el presidente relaciona el aumento del área sembrada de hoja de coca con el? consumo de drogas.

“La razón del crecimiento de estos cultivos, como en toda mercancía, se debe al incremento del consumo en el mundo, especialmente en Europa, mientras se mantienen los niveles de consumo en EE.UU.”, manifestó.

De otro lado, destacó las incautaciones de droga por su gobierno.

Estás son las incautaciones de cocaína año por año, juzguen ustedes.

Y registró el último golpe asestado a las mafias del narcotráfico:

Policía nacional incauta más de media tonelada de cocaína en la vía Palmira y villa Rica en el Cauca



Por otra parte, el jefe del Estado Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos que le hizo su antecesor Iván Duque, quien afirmó:

Como tanto lo advertimos, el Gobierno Petro fue descertificado por los EE. UU. por cuenta de:

1. Desmonte de los grupos manuales de erradicación.

2. Crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos.

3. Las más bajas incautaciones como porcentaje de la producción potencial en décadas.

4.Tratamiento complaciente a narcotraficantes bajo la “paz total”, mejor conocida como paz fatal.

Gracias a que los EE. UU. diferencian la tradición histórica de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, del Gobierno Petro, no se aplicarán sanciones que afecten el apoyo y la cooperación a las instituciones, concluyó Duque.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro, replicó:

«La producción potencial en décadas», ¿qué es esó?: pura carreta para evitar responsabilidades. Usted dejó crecer las áreas reales de cultivos de Cocá en más de 60% en mi gobierno van en un 9%, hemos logrado desacelerar el crecimiento de cultivos que se presenta desde el 2013.

Ustedes dejaron crecer las hectáreas de hojas de Coca reales, la potencialidad no existe y se puede evitar. Fue la frase suya tramposa que metieron en el informe de la ONU, para que no se mirará, como dejaron caer el programa de sustitución voluntaria de cultivos. Usted lo destruyó por completo».

El primer mandatario también afirmó: Querían hacer trizás la paz,y lo consiguieron, no saque pecho ahora. Usted es adicto a la sangre, por eso encarceló mil jóvenes, dejó asesinar a 60, lanzó el ejército contra el campesinado y la juventud, aumentó la pobreza como nadie antes».

Además señaló que fue Duque el que permitió que crecieran los grupos armados, por adicción a la sangre y odio a la paz.

«Ojalá la sociedad colombiana no los permita regresar más al poder. No más sangre», complementó.

El presidente Petro puntualizó: «Lo que sucede con el actual gobierno de los EEUU, cooptado por la red de extrema derecha de Miami, que es aliada a la extrema derecha colombiana, no me intranquiliza. Confío en las reservas democráticas que sabrán cambiar pacíficamente su gobierno».

Igualmente precisó: «La hora de las revoluciones y los cambios ha sonado, he incluye a los EEUU y Europa».

Finalmente le indicó a Duque: «Yo incaute mil toneladas de cocaína este año y más de 5.000 laboratorios para hacer cocaína. Usted no se acercó a estás cifras. Dejó crecer las mafias armadas».

El presidente Gustavo Petro también refutó al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. «El actual gobernador de Antioquia no ha ayudado a incautar ni una sola tonelada de cocaína», aseguró el primer mandatario, tras hacer las siguientes precisiones:

«Deje de mentir gobernador. El departamento más inundado de Hoja de Coca se llama Putumayo y se debe a que la cocacína ahora va por los ríos amazónicos hacia las ciudades del cono sur suramericano, Europa y África.

Este cambio de geografía se debe a que el consumo de cocaína se frenó en EEUU, porque los consumidores que crecen en los EEUU no demandan cocaína sino fentalino. En cambio los consumidores de cocaína crecen en Europa, y el cono sur.

Es mi gobierno el que más cocaína ha incautado cocaína, llegando a más de 1.000 toneladas este año. Fueron más de 800 toneladas el año pasado. Ningún gobierno anterior llegó a esta cantidad».

Esto fue lo que dijo el gobernador antioqueño que provocó la reacción del jefe del Estado:

Sobre la decertificación a Colombia, al Gobierno de @petrogustavo: – Es una radiografía del fracaso de la paz total, de contemporizar con criminales, de tratarlos por las buenas mientras acaban con el país y los colombianos. – Ahora que el Gobierno Petro no se haga la víctima…

La noche del lunes, al conocer la decisión del Gobierno estadounidense, el mandatario afirmó que con la descertificación se acaba la dependencia de Colombia hacia Estados Unidos.

“Es la política de los EE.UU. la que ha fallado. Para que disminuyan los cultivos de hoja de coca lo que se necesita no es glifosato tirado desde avionetas, sino disminución de la demanda de cocaína de EE.UU. y Europa”, sostuvo el presidente durante el consejo de ministros televisado.