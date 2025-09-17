Procuraduría investiga al concejal de Bogotá Julián Forero por instigar protestas y bloqueos de taxistas y motociclistas

–La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al concejal de Bogotá, Edison Julián Forero Casteblanco, por presuntamente movilizar a taxistas y motociclistas a las protestas de este 16 de septiembre.

El Ministerio Público busca esclarecer la conducta del funcionario, cuando al parecer entre los meses de agosto y septiembre del presente año, incitó a los conductores de taxis y motos de la ciudad a participar en las marchas por toda la ciudad con bloqueos de las vías principales, debido a las quejas e inconformidades con la administración distrital.

Asimismo, la autoridad disciplinaria constata si el servidor, también conocido como “Fuchi”, abusó de su autoridad al atacar verbalmente a un periodista de City Tv que se encontraba en medio de las protestas e intentaba realizar una entrevista.

Por tanto, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ordenó las pruebas pertinentes y necesarias con el objeto de verificar los hechos denunciados en los diferentes medios de comunicación del país.