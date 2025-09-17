    • Bogotá

    Procuraduría investiga al concejal de Bogotá Julián Forero por instigar protestas y bloqueos de taxistas y motociclistas

    Ariel Cabrera Publicado el

    –La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al concejal de Bogotá, Edison Julián Forero Casteblanco, por presuntamente movilizar a taxistas y motociclistas a las protestas de este 16 de septiembre.

    El Ministerio Público busca esclarecer la conducta del funcionario, cuando al parecer entre los meses de agosto y septiembre del presente año, incitó a los conductores de taxis y motos de la ciudad a participar en las marchas por toda la ciudad con bloqueos de las vías principales, debido a las quejas e inconformidades con la administración distrital.

    Asimismo, la autoridad disciplinaria constata si el servidor, también conocido como “Fuchi”, abusó de su autoridad al atacar verbalmente a un periodista de City Tv que se encontraba en medio de las protestas e intentaba realizar una entrevista.

    Por tanto, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ordenó las pruebas pertinentes y necesarias con el objeto de verificar los hechos denunciados en los diferentes medios de comunicación del país.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte