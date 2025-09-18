Régimen de Maduro eleva alerta operacional en el Caribe ante amenaza militar de EE.UU (VIDEO)

–El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, destacó este jueves que su país eleva el «apresto operacional de cara al Caribe», en medio de las hostilidades de EE.UU. en la región.

«[Estamos] preparándonos en el terreno para así elevar el apresto operacional ante la amenaza militar que se ha levantado en el Caribe contra Venezuela», señaló Padrino López en un video compartido en sus redes sociales.

En esas imágenes, el ministro mostró el despliegue de maniobras terrestres, aéreas y navales, en el marco de la campaña denominada ‘Caribe Soberano 200’ que se desarrolla en el mar territorial del país suramericano.

«Estamos elevando nuestro apresto operacional de cara al Caribe», sostuvo Padrino, quien compartió la publicación con el siguiente mensaje: «Los soldados y soldadas de la FANB [Fuerza Armada Nacional Bolivariana] demostrando una vez más que esta Patria tiene quien la defienda. ¡Vamos!».

La víspera, el titular de Defensa anunció que en preparación «para un escenario de conflicto armado en la mar» y defender la soberanía en el Caribe ante el creciente asedio de EE.UU., Venezuela había iniciado maniobras marítimas y aéreas en el Caribe. Dijo que se trataba de la campaña ‘Caribe Soberano 200’, puesta en marcha ante la amenaza latente de buques, destructores y demás aparatos militares ubicados por EE.UU. en la frontera marítima de Venezuela, donde ya ha ejecutado tres ataques armados, con saldo de 14 personas asesinadas.

El punto clave de las maniobras lo ubicó en la isla de La Orchila y en las aguas jurisdiccionales venezolanas.

Padrino López enfatizó que estos ejercicios constituyen una respuesta ante la «voz amenazante, vulgar» de Washington contra el pueblo y las autoridades venezolanos.

Estados Unidos ha elevado el tono contra el régimen de Nicolás Maduro en las últimas semanas, después de que medios anunciaran en agosto un despliegue militar estadounidense en el Caribe sur para, supuestamente, enfrentar a los cárteles de la droga.

La narrativa de la Casa Blanca es señalar a Venezuela de alentar al narcotráfico, pese a que no hay datos que respalden esa afirmación y los informes de organismos internacionales no ubiquen al país suramericano en la lista de principales productores, distribuidores o consumidores de sustancias ilícitas.

Por ese motivo, el régimen de Nicolás Maduro descarta que el aumento de la presencia militar sea para el combate contra las drogas, sino que considera que se trata de una amenaza que pretende forzar un cambio de Gobierno.

En las últimas dos semanas, el propio presidente Donald Trump reportó que había perpetrado bombardeos a supuestas ‘narcolanchas’, lo que habría dejado un saldo preliminar de 14 muertes. La poca proporcionalidad de esos operativos preocupa a relatores de la ONU, que esta semana tildaron los asesinatos como «ejecuciones extrajudiciales» que contravienen los principios del derecho internacional. (Información RT).