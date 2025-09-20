Disfrute de un Picnic muy especial en el Teatro El Parque este 20 septiembre

Foto: Idartes.

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) presenta este sábado 20 de septiembre de 2025, a las 3:00 p. m., el arte de la Imaginación con música, concursos, sorpresas y una celebración muy especial junto a la obra de teatro ‘Ila, La niña tejedora’, un musical infantil que rinde homenaje a la artesana nariñense y al arte de tejido, además de la compañía de los personajes del Teatro El Parque y Tajín. ¡La entrada es con boletería, ingresa y consulta aquí!

‘Ila, La Niña Tejedora’ es una obra de teatro y musical infantil que rinde homenaje a la artesana nariñense y al arte del tejido en guanga. A través de canciones y juegos, la obra narra la historia de Ila, una niña en sintonía con la naturaleza, quien anima al público a apreciar el legado ancestral y a proteger su entorno. ¡Una experiencia única para toda la familia!

Este es un musical infantil que llega al Teatro El Parque, del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), en el marco de la franja Aprende a escuchar, dedicada a experiencias escénicas que estimulan la sensibilidad, la escucha activa y la conexión emocional desde la infancia. Esta obra rinde homenaje a las artesanas nariñenses y al arte del tejido en guanga, narrando una historia que invita a valorar el legado ancestral y a proteger el entorno.

La propuesta combina música en vivo, narración y juegos escénicos para ofrecer una experiencia estética y pedagógica que fortalece los derechos culturales de niñas, niños y sus familias. Al visibilizar saberes tradicionales y promover la conciencia ambiental, la obra se convierte en una herramienta poderosa de formación de públicos, identidad cultural y participación comunitaria.

Programarla en el Teatro El Parque reafirma su misión de ser un escenario para el disfrute, el aprendizaje y la transformación desde la infancia, donde el arte dialoga con la memoria, el cuidado del territorio y el goce compartido.