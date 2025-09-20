La Media Torta vuelve a latir este sábado 20 de septiembre al ritmo del blues con concierto gratis

Foto: Idartes

Este sábado 20 de septiembre de 2025, a partir de la 1:00 p. m., el Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá, será el escenario para el Tortazo Blues con una nómina estelar que reúne a lo mejor del blues colombiano y un invitado internacional de lujo desde San Francisco, Estados Unidos. ¡Entrada libre o gratis, hasta completar aforo!

El blues es un género musical afroamericano originado en el sur de Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX, caracterizado por su estructura de 12 compases, el uso de la escala pentatónica, un ritmo particular (el shuffle) y un patrón de llamadas y respuestas. Su nombre significa «melancolía» y, aunque sus letras a menudo abordan el sufrimiento y el lamento, también reflejan resistencia, fuerza y esperanza.

El cartel del Tortazo Blues incluye a Carlos Elliot, pionero del Hill Country Blues en Latinoamérica; Vulgarxito, con su propuesta única desde Cali; Carlos Reyes, en un show que celebra 30 años de trayectoria; y Leo Parra junto a William Suárez, referentes de la escena bogotana. Desde el extranjero, el bluesman Paul Steward traerá su potente fusión de blues, soul y raíces nativas.