La Media Torta vuelve a latir este sábado 20 de septiembre al ritmo del blues con concierto gratis
Foto: Idartes
Este sábado 20 de septiembre de 2025, a partir de la 1:00 p. m., el Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá, será el escenario para el Tortazo Blues con una nómina estelar que reúne a lo mejor del blues colombiano y un invitado internacional de lujo desde San Francisco, Estados Unidos. ¡Entrada libre o gratis, hasta completar aforo!
El blues es un género musical afroamericano originado en el sur de Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX, caracterizado por su estructura de 12 compases, el uso de la escala pentatónica, un ritmo particular (el shuffle) y un patrón de llamadas y respuestas. Su nombre significa «melancolía» y, aunque sus letras a menudo abordan el sufrimiento y el lamento, también reflejan resistencia, fuerza y esperanza.
El cartel del Tortazo Blues incluye a Carlos Elliot, pionero del Hill Country Blues en Latinoamérica; Vulgarxito, con su propuesta única desde Cali; Carlos Reyes, en un show que celebra 30 años de trayectoria; y Leo Parra junto a William Suárez, referentes de la escena bogotana. Desde el extranjero, el bluesman Paul Steward traerá su potente fusión de blues, soul y raíces nativas.
- Carlos ElliotDesde los Andes colombianos hasta el delta del Mississippi ha construido un sonido universal que une raíces indígenas, africanas y el poder del rock. Su propuesta lo ha llevado a escenarios de 16 países y a compartir con leyendas del género, consolidándose como un referente global del blues.
- VulgarxitoEl proyecto de Jorge Luis Vanegas es una mezcla explosiva de blues, rock y letras cargadas de identidad. Desde Cali, ha logrado posicionarse como una de las propuestas más auténticas de la escena independiente.
- Carlos ReyesCon 30 años de trayectoria, Carlos Reyes ha sido pieza clave de agrupaciones como The Black Cat Bone y La Killer Band. Para este Tortazo, se presentará junto a Jonathan Krause, Alejo Gallejo, Talla Tabares y Christian Gaitán, en una presentación cargada de historia y evolución.
- Leo Parra & William SuárezDos nombres fundamentales del blues en Bogotá. Parra, guitarrista y fundador del Colectivo Bogotá Blues, es reconocido por su técnica y proyección internacional. Suárez, bajista y compositor versátil, ha recorrido los principales festivales del país y girado por Europa con proyectos de rock y jazz.
- Paul StewardDirecto desde San Francisco, este cantante y guitarrista ha llevado su fusión de blues, R&B y sonidos nativos a escenarios de todo el mundo. Ganador de múltiples premios internacionales, ha sido reconocido por su estilo enérgico y profundo, y recientemente participó en festivales en Europa y Asia.