El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió más de 800 emergencias durante la semana del 20 al 26 de abril
Foto: Cuerpo Oficial de Bomberos
El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió un total de 878 casos. El 46 % de estos casos fueron en las localidades de Suba (13 %), Kennedy (9 %), Engativá (8 %), Chapinero (8 %) y Fontibón (7 %).
Entre los incidentes relevantes, se atendieron 28 incendios, 56 incidentes por lluvias, 42 rescates, 112 emergencias con materiales peligrosos y 123 por fuera de estas categorías (otros). La atención a estos incidentes se distribuyó de esta forma:
Incendios:
- 18 estructurales
- 6 vehiculares
- 4 forestales
Incidentes por lluvias:
- 55 relacionados con árboles
- 1 relacionado con inundaciones
Rescates:
- 4 vehiculares
- 17 urbanos
- 16 de animales
- 5 de otros tipos
Materiales peligrosos:
- 49 por gases
- 57 por líquidos inflamables
- 46 de otros tipos
Otros:
- 37 atenciones Prehospitalarias (APH)
- 72 incidentes con abejas
- 14 casos suicidas
El Cuerpo de Bomberos registró, además, algunas cifras de la atención a emergencias por localidad. En particular, señalan algunas cifras importantes para las localidades de Usaquén, Engativá, Chapinero, Teusaquillo, Kennedy, Suba:
- Usaquén: 7 incidentes con animales
- Engativá: 11 incidentes con animales
- Chapinero: 6 incidentes con animales
- Teusaquillo: 7 incidentes por animales
- Kennedy: 15 incidentes con animales
- Suba: 15 incidentes con árboles.
Bogotá sigue comprometida con la atención a emergencias las 24 horas del día y los siete días de la semana. En lo corrido de 2026, los Bomberos de Bogotá han atendido 13.668 casos.
Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.