El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió más de 800 emergencias durante la semana del 20 al 26 de abril

Foto: Cuerpo Oficial de Bomberos

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió un total de 878 casos. El 46 % de estos casos fueron en las localidades de Suba (13 %), Kennedy (9 %), Engativá (8 %), Chapinero (8 %) y Fontibón (7 %).

Entre los incidentes relevantes, se atendieron 28 incendios, 56 incidentes por lluvias, 42 rescates, 112 emergencias con materiales peligrosos y 123 por fuera de estas categorías (otros). La atención a estos incidentes se distribuyó de esta forma:

Incendios:

18 estructurales

6 vehiculares

4 forestales

Incidentes por lluvias:

55 relacionados con árboles

1 relacionado con inundaciones

Rescates:

4 vehiculares

17 urbanos

16 de animales

5 de otros tipos

Materiales peligrosos:

49 por gases

57 por líquidos inflamables

46 de otros tipos

Otros:

37 atenciones Prehospitalarias (APH)

72 incidentes con abejas

14 casos suicidas

El Cuerpo de Bomberos registró, además, algunas cifras de la atención a emergencias por localidad. En particular, señalan algunas cifras importantes para las localidades de Usaquén, Engativá, Chapinero, Teusaquillo, Kennedy, Suba:

Usaquén: 7 incidentes con animales

Engativá: 11 incidentes con animales

Chapinero: 6 incidentes con animales

Teusaquillo: 7 incidentes por animales

Kennedy: 15 incidentes con animales

Suba: 15 incidentes con árboles.

Bogotá sigue comprometida con la atención a emergencias las 24 horas del día y los siete días de la semana. En lo corrido de 2026, los Bomberos de Bogotá han atendido 13.668 casos.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.