    • Bogotá

    El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió más de 800 emergencias durante la semana del 20 al 26 de abril

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Uniformado del Cuerpo de Bomberos atendiendo un caso de árbol caído en Bogotá.Foto: Cuerpo Oficial de Bomberos

    El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió un total de 878 casos. El 46 % de estos casos fueron en las localidades de Suba (13 %), Kennedy (9 %), Engativá (8 %), Chapinero (8 %) y Fontibón (7 %).

    Entre los incidentes relevantes, se atendieron 28 incendios, 56 incidentes por lluvias, 42 rescates, 112 emergencias con materiales peligrosos y 123 por fuera de estas categorías (otros). La atención a estos incidentes se distribuyó de esta forma:

    Incendios:

    • 18 estructurales
    • 6 vehiculares
    • 4 forestales

    Incidentes por lluvias:

    • 55 relacionados con árboles
    • 1 relacionado con inundaciones

    Rescates:

    • 4 vehiculares
    • 17 urbanos
    • 16 de animales
    • 5 de otros tipos

    Materiales peligrosos:

    • 49 por gases
    • 57 por líquidos inflamables
    • 46 de otros tipos

    Otros:

    • 37 atenciones Prehospitalarias (APH)
    • 72 incidentes con abejas
    • 14 casos suicidas

    El Cuerpo de Bomberos registró, además, algunas cifras de la atención a emergencias por localidad. En particular, señalan algunas cifras importantes para las localidades de Usaquén, Engativá, Chapinero, Teusaquillo, Kennedy, Suba:

    • Usaquén: 7 incidentes con animales
    • Engativá: 11 incidentes con animales
    • Chapinero: 6 incidentes con animales
    • Teusaquillo: 7 incidentes por animales
    • Kennedy: 15 incidentes con animales
    • Suba: 15 incidentes con árboles.

    Bogotá sigue comprometida con la atención a emergencias las 24 horas del día y los siete días de la semana. En lo corrido de 2026, los Bomberos de Bogotá han atendido 13.668 casos.

    Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte