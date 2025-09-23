Procuraduría pide a servidores públicos fortalecer protección y atención integral a víctimas de explotación sexual y trata de personas

–La Procuraduría General de la Nación reafirmó su compromiso frente a la prevención, sanción y erradicación de la explotación sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres y la trata de personas, y solicitó a los entes del Estado que fortalezcan los protocolos de protección, atención integral y prevención contra estos delitos que atentan contra la dignidad humana y los derechos fundamentales.

De igual manera, el Ministerio Público lanzó una campaña interna liderada por la delegada para la defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres denominada “Desde dentro también prevenimos”, que invita a la reflexión, acción y corresponsabilidad institucional, con frases como ‘La dignidad humana no se negocia’ y ‘Unidos contra la trata y la explotación sexual, entre otros mensajes.

En este año, el ente de control ha recibido entre enero y julio de 2025 un total de 32 denuncias de casos de explotación sexual en el buzón noalatrata@procuraduria.gov.co, en los que las víctimas denuncian diferentes modalidades de trata con fines de explotación sexual, casos que fueron remitidos al Centro Operativo Anti trata – COAT, a cargo del Ministerio del Interior, instancia responsable de la coordinación y articulación de las entidades nacionales y territoriales competentes, para prestar servicios de protección y asistencia a las víctimas de trata de personas.

Así mismo, el Observatorio del Delito de Trata de Personas del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 ha reportado 237 casos de víctimas sobrevivientes de trata de personas.

Como Procuraduría, se solicita al Ministerio del Interior atender las solicitudes de manera urgente, verificar la situación de la víctima y gestionar la activación de la ruta de protección, atención, asistencia y acceso a la justicia.

Teniendo en cuenta el crecimiento de modalidad delincuencial, hacemos un llamado a la acción de todas y todos los servidores públicos del país, a fortalecer la vigilancia, la protección y la atención integral de las víctimas, promoviendo una actuación con enfoque de derechos humanos y evitando cualquier forma de revictimización.

Recordamos a la ciudadanía y a las instituciones que la denuncia oportuna es fundamental para romper las redes criminales que operan en entornos físicos y digitales. Cada reporte puede salvar una vida.

