Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este miércoles 24 y jueves 25 de septiembre en Bogotá
–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este miércoles 24 y jueves 25 de septiembre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:
—-
Miércoles 24 de septiembre de 2025
—-
Suba
Estorin y Pasadena
De la Carrera 45 a la Carrera 53, entre la Calle 100 a la Calle 108
10:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Antonio Nariño
Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas
De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Los Mártires
Paloquemao
De la Carrera 27 a la Carrera 30, entre la Calle 13 a la Calle 22
9:00 a.m.
24 horas
Cambio de hidrante y válvula
Tunjuelito
Fátima
De la Avenida Calle 56 Sur a la Calle 52B Sur, entre la Transversal 33 a la Transversal 44
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Usme
Mochuelo Alto Rural, El Uval Rural, La Requilina, Centro Usme Rural, La Requilina Rural, Centro urbano de Usme, Centro Usme, Olarte, Usme Rural II
De la Carrera 14K a la Carrera 2 Este, entre la Calle 139 Sur a la Calle 130 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Valladolid
De la Calle 10 a la Calle 11, entre la Carrera 80 a la Carrera 81B
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Usaquén
Santa Barbara, La Calleja, Country Club
De la Calle 116 a la Calle 135, entre la Transversal 17 a la Carrera 45
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
Usme
Uval, Alfonso Lopez, El Progreso Usme, El Nuevo Portal, Puerta Llano de Usme, La Orquídea Usme, La Reforma, Chapinerito
De la Calle 81 Sur a la Calle 115 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 6A Este.
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
Ciudad Bolívar
Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Cedritos del Sur, Compartir, Estrella del Sur, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Lucero del Sur, Quiba, Quiba I, Quintas del Sur, San Rafael, Sumapaz
Área 1: De la Calle 65 Sur a la Calle 69 Sur, entre la Carrera 18A a la Carrera18T
Área 2: De la Carrera 69 Sur a la Calle 74 Sur, entre la Carrera 17N a la Carrera 18G
Área 3: De la Calle 74 Sur a la Calle 78D Bis Sur, entre la Carrera 14A a la Carrera 18B
10:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
—-
Jueves 25 de septiembre de 2025
—-
Suba
Casa Blanca Suba I,
Casa Blanca Suba Urbano
De la Carrera 45 a la Carrera 57A, entre la Calle 201 a la Calle 194
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Provivienda Oriental
De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Fontibón
San Pablo Jericó
De la Carrera 116 a la Carrera 129, entre la Calle 17 a la Calle 22
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
El Remanso
De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Fontibón
Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos, Urbanización Capellanía II Sector
De la Carrera 86 a la Carrera 93, entre la Calle 17 a la Calle 24
9:00 a.m.
24 horas
Cambio de hidrante y válvula
Fontibón
Montevideo
De la Carrera 68D a la Avenida Carrera 72, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 22
7:00 a.m.
27 horas
Cambio de accesorio
Usme
Tunjuelito Usme, San Juan Bautista, Marichuela, Gran Yomasa
De la Avenida Boyacá a Vía al Llano Avenida Carrera 14, entre la Calle 74B Bis Sur a la Calle 92 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Fontibón
Belén Fontibón
De la Carrera 106 a la Carrera 116, entre a la Diagonal 16 a la Avenida Calle 22
7:00 a.m.
27 horas
Instalación de válvula
Ciudad Bolívar
Arborizadora Alta I, Arborizadora Alta II, Bellavista, Candelaria La Nueva, Cazuca, Cerro Colorado, El Mirador, El Peñón del Cortijo, Espino, Gratamira, Ismael Perdomo, Jerusalén, Juan José Rondón, Julio Rincón I, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Pradera, Los Laureles II, Los Tres Reyes, Los Tres Reyes I, María Cano, Millán, Perdomo Alto, Primavera II, Rincón de Galicia, San Francisco, Santillana, Sierra Morena, Terranova, Verona, Villa Candelaria, Villa Mercedes I, Villa Sandra. Altos del Pino, Arborizadora Alta, Arborizadora Alta I, Caracolí, Carlos Pizarro, Casa Loma, Cerro Colorado, El Mirador de Corinto, El Mirador de La Estancia, El Paraíso de Corinto, Espino, Espino I, Ismael Perdomo, Jerusalén, La Pradera, Las Brisas, Las Manas, Lomalinda, Los Tres Reyes I, Luis Carlos Galán I, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán III, Minuto de Dios, Perdomo Alto, Potosí, San Antonio del Mirador, Santa Viviana, Santo Domingo, Sierra Morena, Sierra Morena II, Terranova, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Villas de Casaloma. Altos del Pino, Banco de Tierras, Bella Vista, Bella Vista Alta, Buenos Aires, Carlos Pizarro, Casaloma, Ciudad Bolívar, El Arroyo, El Barreno, El Mirador de Corinto, El Oasis, El Paraíso de Corinto, El Progreso, Inst. Vendible Yerbabuena, Jaime Garzón, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Capilla, La Esperanza (Com4), La Isla, La Nueva Unión, Laguna Tibanica (Embalse Terreros), Las Margaritas (Com4), Lomalinda, Los Pinos Ciudadela Sucre, Los Robles, Luis Carlos Galán I, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán III, Minuto de Dios, Parque, Rincón del Lago, San Rafael Sector 1, San Rafael Sector 2, Santo Domingo, Tanque Cazuca E.A.A.B., Terra Grande III Etapa, Terranova, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Villa Sandra, Villas de Casaloma
T. Sierra Morena II
Área 1: De la Calle 59A Sur a la Calle 63 Sur, entre la Transversal 74F a la Carrera 77C
Área 2: De la Calle 63 Sur a la Calle 69D Sur, entre la Carrera 68B a la Diagonal 73C
Área 3: De la Calle 9D Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 66 a la Transversal 20C Bis
T. Sierra Morena III
Área 1: De la Calle 62 G Sur a la Calle 67 Sur, entre la Carrera 77C a la Carrera 74A
Área 2: De la Calle 67 Sur a la Calle 75 Sur, entre la Carrera 76C a la Carrera 73N
Área 3: De la Calle 75 Sur a la Calle 72A Sur, entre la Carrera 75B a la Carrera 46B
Área 4: De la Calle 42C a la Calle 40A, entre la Carrera 50 Este a la Carrera 25A Este
T. Santo Domingo
Área 1: De la Calle 67A Sur a la Calle 42D, entre la Carrera 74C a la Carrera 37 Este
Área 2: De la Calle 60 a la Calle 42A, entre la Carrera 77C a la Carrera 30B Este
Área 3: De la Calle 56 Sur a la Calle 41, entre la Carrera 30B a la Carrera 17B Sur
10:00 p.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Bosa
Antonia Santos, El Retazo, Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho, San Pablo Bosa
De la Calle 63 Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 81 a la Carrera 82
De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Bis Sur, entre la Carrera 80N a la Carrera 82A
De la Carrera 82A a la Carrera 86, entre la Calle 67B Sur a la Calle 71A Sur
De la Carrera 79 a la Carrera 86, entre la Calle 70 Bis Sur a la Calle 71F Sur
De la Transversal 79D a la Carrera 87, entre la Calle 71F Sur a la Avenida Calle 75 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.