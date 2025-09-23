Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este miércoles 24 y jueves 25 de septiembre en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este miércoles 24 y jueves 25 de septiembre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

—-

Miércoles 24 de septiembre de 2025

—-

Suba

Estorin y Pasadena

De la Carrera 45 a la Carrera 53, entre la Calle 100 a la Calle 108

10:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas

De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Los Mártires

Paloquemao

De la Carrera 27 a la Carrera 30, entre la Calle 13 a la Calle 22

9:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante y válvula

Tunjuelito

Fátima

De la Avenida Calle 56 Sur a la Calle 52B Sur, entre la Transversal 33 a la Transversal 44

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Usme

Mochuelo Alto Rural, El Uval Rural, La Requilina, Centro Usme Rural, La Requilina Rural, Centro urbano de Usme, Centro Usme, Olarte, Usme Rural II

De la Carrera 14K a la Carrera 2 Este, entre la Calle 139 Sur a la Calle 130 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Valladolid

De la Calle 10 a la Calle 11, entre la Carrera 80 a la Carrera 81B

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Usaquén

Santa Barbara, La Calleja, Country Club

De la Calle 116 a la Calle 135, entre la Transversal 17 a la Carrera 45

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

Usme

Uval, Alfonso Lopez, El Progreso Usme, El Nuevo Portal, Puerta Llano de Usme, La Orquídea Usme, La Reforma, Chapinerito

De la Calle 81 Sur a la Calle 115 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 6A Este.

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

Ciudad Bolívar

Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Cedritos del Sur, Compartir, Estrella del Sur, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Lucero del Sur, Quiba, Quiba I, Quintas del Sur, San Rafael, Sumapaz

Área 1: De la Calle 65 Sur a la Calle 69 Sur, entre la Carrera 18A a la Carrera18T

Área 2: De la Carrera 69 Sur a la Calle 74 Sur, entre la Carrera 17N a la Carrera 18G

Área 3: De la Calle 74 Sur a la Calle 78D Bis Sur, entre la Carrera 14A a la Carrera 18B

10:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

—-

Jueves 25 de septiembre de 2025

—-

Suba

Casa Blanca Suba I,

Casa Blanca Suba Urbano

De la Carrera 45 a la Carrera 57A, entre la Calle 201 a la Calle 194

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Provivienda Oriental

De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Fontibón

San Pablo Jericó

De la Carrera 116 a la Carrera 129, entre la Calle 17 a la Calle 22

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

El Remanso

De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Fontibón

Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos, Urbanización Capellanía II Sector

De la Carrera 86 a la Carrera 93, entre la Calle 17 a la Calle 24

9:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante y válvula

Fontibón

Montevideo

De la Carrera 68D a la Avenida Carrera 72, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 22

7:00 a.m.

27 horas

Cambio de accesorio

Usme

Tunjuelito Usme, San Juan Bautista, Marichuela, Gran Yomasa

De la Avenida Boyacá a Vía al Llano Avenida Carrera 14, entre la Calle 74B Bis Sur a la Calle 92 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Fontibón

Belén Fontibón

De la Carrera 106 a la Carrera 116, entre a la Diagonal 16 a la Avenida Calle 22

7:00 a.m.

27 horas

Instalación de válvula

Ciudad Bolívar

Arborizadora Alta I, Arborizadora Alta II, Bellavista, Candelaria La Nueva, Cazuca, Cerro Colorado, El Mirador, El Peñón del Cortijo, Espino, Gratamira, Ismael Perdomo, Jerusalén, Juan José Rondón, Julio Rincón I, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Pradera, Los Laureles II, Los Tres Reyes, Los Tres Reyes I, María Cano, Millán, Perdomo Alto, Primavera II, Rincón de Galicia, San Francisco, Santillana, Sierra Morena, Terranova, Verona, Villa Candelaria, Villa Mercedes I, Villa Sandra. Altos del Pino, Arborizadora Alta, Arborizadora Alta I, Caracolí, Carlos Pizarro, Casa Loma, Cerro Colorado, El Mirador de Corinto, El Mirador de La Estancia, El Paraíso de Corinto, Espino, Espino I, Ismael Perdomo, Jerusalén, La Pradera, Las Brisas, Las Manas, Lomalinda, Los Tres Reyes I, Luis Carlos Galán I, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán III, Minuto de Dios, Perdomo Alto, Potosí, San Antonio del Mirador, Santa Viviana, Santo Domingo, Sierra Morena, Sierra Morena II, Terranova, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Villas de Casaloma. Altos del Pino, Banco de Tierras, Bella Vista, Bella Vista Alta, Buenos Aires, Carlos Pizarro, Casaloma, Ciudad Bolívar, El Arroyo, El Barreno, El Mirador de Corinto, El Oasis, El Paraíso de Corinto, El Progreso, Inst. Vendible Yerbabuena, Jaime Garzón, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Capilla, La Esperanza (Com4), La Isla, La Nueva Unión, Laguna Tibanica (Embalse Terreros), Las Margaritas (Com4), Lomalinda, Los Pinos Ciudadela Sucre, Los Robles, Luis Carlos Galán I, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán III, Minuto de Dios, Parque, Rincón del Lago, San Rafael Sector 1, San Rafael Sector 2, Santo Domingo, Tanque Cazuca E.A.A.B., Terra Grande III Etapa, Terranova, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Villa Sandra, Villas de Casaloma

T. Sierra Morena II

Área 1: De la Calle 59A Sur a la Calle 63 Sur, entre la Transversal 74F a la Carrera 77C

Área 2: De la Calle 63 Sur a la Calle 69D Sur, entre la Carrera 68B a la Diagonal 73C

Área 3: De la Calle 9D Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 66 a la Transversal 20C Bis

T. Sierra Morena III

Área 1: De la Calle 62 G Sur a la Calle 67 Sur, entre la Carrera 77C a la Carrera 74A

Área 2: De la Calle 67 Sur a la Calle 75 Sur, entre la Carrera 76C a la Carrera 73N

Área 3: De la Calle 75 Sur a la Calle 72A Sur, entre la Carrera 75B a la Carrera 46B

Área 4: De la Calle 42C a la Calle 40A, entre la Carrera 50 Este a la Carrera 25A Este

T. Santo Domingo

Área 1: De la Calle 67A Sur a la Calle 42D, entre la Carrera 74C a la Carrera 37 Este

Área 2: De la Calle 60 a la Calle 42A, entre la Carrera 77C a la Carrera 30B Este

Área 3: De la Calle 56 Sur a la Calle 41, entre la Carrera 30B a la Carrera 17B Sur

10:00 p.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Bosa

Antonia Santos, El Retazo, Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho, San Pablo Bosa

De la Calle 63 Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 81 a la Carrera 82

De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Bis Sur, entre la Carrera 80N a la Carrera 82A

De la Carrera 82A a la Carrera 86, entre la Calle 67B Sur a la Calle 71A Sur

De la Carrera 79 a la Carrera 86, entre la Calle 70 Bis Sur a la Calle 71F Sur

De la Transversal 79D a la Carrera 87, entre la Calle 71F Sur a la Avenida Calle 75 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.