    • Bogotá

    Bogotá se mueve con los más pequeños gracias al programa ‘En Movimiento de 0 a 5’

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    En Bogotá, la primera infancia se mueve con alegría y aprendizajeFoto: IDRD

    A través del programa ‘En Movimiento de 0 a 5’, que lidera el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD),  niños y niñas participan en actividades diseñadas para promover el movimiento, el juego y el desarrollo integral.

    Este programa ofrece experiencias llenas de juego, movimiento y coordinación en distintos parques y puntos estratégicos de la ciudad, brindando a las familias la oportunidad de compartir tiempo de calidad mientras acompañan el crecimiento de sus hijos e hijas.

    Con ‘En Movimiento de 0 a 5’, Bogotá reafirma su compromiso con la primera infancia, creando entornos seguros, accesibles y estimulantes donde los niños y niñas pueden crecer jugando, acompañados de sus familias y cuidadores.

    Giovanni Alarcón M.
