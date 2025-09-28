Bogotá se mueve con los más pequeños gracias al programa ‘En Movimiento de 0 a 5’

Foto: IDRD

A través del programa ‘En Movimiento de 0 a 5’, que lidera el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), niños y niñas participan en actividades diseñadas para promover el movimiento, el juego y el desarrollo integral.

Este programa ofrece experiencias llenas de juego, movimiento y coordinación en distintos parques y puntos estratégicos de la ciudad, brindando a las familias la oportunidad de compartir tiempo de calidad mientras acompañan el crecimiento de sus hijos e hijas.

Con ‘En Movimiento de 0 a 5’, Bogotá reafirma su compromiso con la primera infancia, creando entornos seguros, accesibles y estimulantes donde los niños y niñas pueden crecer jugando, acompañados de sus familias y cuidadores.