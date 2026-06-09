Humillantes registros, deportaciones y denegación de visados ensombrecen el arranque del Mundial en EE.UU

–A pocos días de la inauguración del torneo, la FIFA guarda silencio mientras se multiplican los reportes de controles humillantes y denegaciones de visa contra equipos y prensa internacional. Las selecciones de Senegal y Uzbekistán fueron sometidas a revisiones físicas completas al llegar a EE.UU., uno de los países anfitriones del evento. Los agentes locales requisaron el equipaje de mano y las maletas de los integrantes de ambos equipos.

Los jugadores de Senegal tuvieron que pasar por una revisión de seguridad en la pista del aeropuerto de San Antonio, en Texas, generando críticas por el trato recibido

Le contrôle des Américains, j’en parlerai dans mon prochain livre. Ils ne laissent absolument rien passer, même Pathé avec ses chaussures en plastique ????????????? pic.twitter.com/0NBGp8sIGr — Miss Coumba?? (@miss_sycoumba56) June 7, 2026

Similar trato recibió la selección nacional de Uzbekistán, a su arribo este lunes al Icahn Stadium, en Nueva York, para disputar un partido amistoso de preparación contra Países Bajos. Al descender del autobús, la delegación enfrentó una minuciosa inspección a cargo de agentes de seguridad. El operativo incluyó unidades caninas y escáneres portátiles, lo que retrasó su ingreso durante varios minutos y obligó a los futbolistas a levantar los brazos para ser revisados.

?? Uzbekistan national football team members underwent security checks with sniffer dogs upon arrival in New York ahead of a friendly against the Netherlands pic.twitter.com/kreDD9xRsq — Anadolu English (@anadoluagency) June 8, 2026

El delantero de Irak, Aymen Hussein, fue retenido e interrogado en el aeropuerto de Chicago. Después de casi siete horas se le permitió entrar al país.

Mientras tanto, el reconocido árbitro somalí Omar Artán fue detenido a su llegada a Miami, donde se le negó la entrada a EE.UU. En paralelo, el fotógrafo oficial de la selección de Irak, Talal Salah, también fue deportado. En ambos casos, los implicados contaban con un visado vigente.

Un gran número de periodistas iraníes y de varios países africanos han visto rechazadas sus solicitudes de visa por el Gobierno de EE.UU., por lo que no podrán cubrir el torneo. De manera similar, a 14 miembros del cuerpo técnico y administrativo de la selección de Irán les fue negada la visa de ingreso. Además, se reporta que decenas de aficionados marroquíes tampoco han podido obtener una visa estadounidense a pesar de haber gastado miles de dólares en boletos para partidos y reservas de hotel.

La Federación de Fútbol de Irán (FFIRI) acusó a Estados Unidos de obstaculizar la asistencia de sus aficionados tras revocarles la asignación de entradas para los encuentros de la primera fase.

El organismo explicó que ya se había iniciado la venta de entradas para los partidos de la fase de grupos frente a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en territorio estadounidense, por lo que varios seguidores ya tenían listos sus planes de viaje.

Sin embargo, según el comunicado, «en una medida inesperada, se ha retirado la asignación concedida a la Federación de Fútbol de Irán y, en las circunstancias actuales, la federación no puede proporcionar ni una sola entrada a los aficionados de la selección nacional».

La entidad señaló que el reglamento de la FIFA les garantiza un 8 % de los boletos por partido para repartir formalmente entre sus hinchas, por lo que criticó fuertemente la decisión, afirmando que es «contraria al espíritu que rige las competiciones internacionales y al principio de igualdad entre los países participantes».

Frente a esto, exigió a la FIFA y a la organización del campeonato mantener una postura neutral e imparcial, garantizando el cumplimiento de los reglamentos para que la hinchada iraní pueda asistir.

La denuncia surge después de que los jugadores de la selección iraní obtuvieran visas de Estados Unidos para participar en el Mundial tras largos retrasos en la emisión de los documentos. No obstante, los futbolistas del país persa enfrentarán restricciones sin precedentes, pues no se les dio el derecho a pernoctar en territorio estadounidense. (Información RT).