Ingreso Mínimo Garantizado tendrá nueva jornada de atención a la ciudadanía en Ciudad Bolívar este 30 de septiembre

Foto: Secretaría de Integración Social

La estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), continúa acercando sus servicios a la ciudadanía con las jornadas ‘IMG en tu Localidad’, espacios diseñados para resolver inquietudes, promover la bancarización de las personas beneficiarias y brindar orientación sobre las particularidades de los componentes de esta estrategia.

El próximo martes 30 de septiembre, la cita será en Ciudad Bolívar en el SuperCADE Manitas ubicado en la Carrera 18 L #70B-50 Sur, al lado de la estación Manitas del TransMiCable, en el horario de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

¿Qué habrá en esta jornada?

Resolución de dudas sobre Ingreso Mínimo Garantizado con orientación directa del equipo.

Atención de entidades distritales, entre ellas la Cámara de Comercio de Bogotá, con información de múltiples servicios y programas.

Grupos Impulsa con orientación sobre alfabetización digital e inclusión financiera, además de opciones de formación para el fortalecimiento de capacidades.

Muestras de emprendimientos locales para conocer y apoyar el talento de la comunidad.

Información sobre el beneficio de Pasajes Gratis en TransMilenio que favorece a personas mayores de 62 años, personas con discapacidad y en condición de pobreza extrema y moderada, contribuyendo a una movilidad más incluyente y digna en la ciudad.

Bancarización

Quienes cumplan con los criterios de focalización vigentes para la estrategia, podrán realizar la apertura de una billetera digital, a través de la cual podrán recibir sus transferencias monetarias.

Las personas beneficiarias de cada componente que pueden abrir estas billeteras (personas mayores de edad con un documento de identificación válido) deben asegurarse de mantener su producto financiero activo.

Las billeteras digitales disponibles en Bogotá para recibir las transferencias monetarias son: Daviplata, Nequi, MOVii, Dale.

Una estrategia que acerca derechos y oportunidades

Las jornadas ‘IMG en tu Localidad’, hacen parte de la estrategia Distrital para garantizar que los apoyos económicos y servicios complementarios lleguen de manera oportuna a quienes más lo necesitan. Además de fortalecer la bancarización, estos espacios permiten a la ciudadanía acceder a información clave sobre inclusión social, emprendimiento y formación.