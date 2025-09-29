La Canciller Yolanda Villavicencio renunció irrevocablemente al visado de EE.UU en solidaridad con el presidente Gustavo Petro

–La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, anunció este lunes su renuncia irrevocable al visado otorgado por los Estados Unidos, en solidaridad con el presidente Gustavo Petro, a quien el gobierno estadounidense retiró ese documento para ingresar a su territorio.

«En un acto de coherencia política, por la dignidad de nuestra patria y en rechazo a la injerencia extranjera, la ministra de Relaciones Exteriores presenta su renuncia irrevocable al visado otorgado por los Estados Unidos, como protesta frente a la decisión unilateral del Gobierno de ese país de revocar el visado del Presidente de Colombia», precisa el comunicado que publicó la canciller.

Agrega que «Estados Unidos, al vulnerar las normas diplomáticas internacionales y atropellar nuestra inmunidad, se presenta como juez y parte de sus propias arbitrariedades. Con esta decisión, confirma su pretensión de condicionar la soberanía colombiana».

Y puntualiza: «No aceptamos que un poder extranjero disponga quién puede hablar o asistir a instancias internacionales en representación del Estado colombiano. La dignidad de nuestra nación no es negociable».

Finalmente, la ministra «deja constancia de que actuó siempre con lealtad al país, y reafirma que Colombia seguirá adelante, independiente, con plena autonomía para alzar su voz donde considere justo y necesario».

«Por la dignidad de Colombia: Ni visados diplomáticos que limiten opiniones ni recortes a la soberanía», concluye.

Previamente, tras la revocatoria de la visa de los Estados Unidos al presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresó su posición ante la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

«La Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York es un escenario que otorga el derecho a los representantes de los Países Miembros valerse del Gobierno de otro País Miembro-Interlocutor para la solicitud y aprobación de una visa oficial, como condición sine qua non conducente a participar en actos, eventos o conferencias enmarcados dentro del desarrollo de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, entre otros, garantizando la libertad de palabra y la completa independencia en el desempeño de sus funciones, así como la inmunidad de procedimiento judicial, respecto a expresiones orales o escritas», precisó en el comunicado.

En consecuencia, subrayó, negar o revocar una visa – como arma diplomática – atenta al espíritu de la Carta de 1945 de una participación in situ con promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión sin consideración de fronteras.

En caso contrario, añadió, sería imprescindible la búsqueda de un país sede completamente neutral que permita, independientemente de sus relaciones bilaterales y de posiciones políticas e ideologías, que fuera la propia Organización que expidiera una autorización para ingresar al territorio de ese nuevo Estado-sede, con apego al derecho internacional, en el entendido de que las normas diplomáticas de inmunidad y acceso se imponen sobre la política migratoria común.

«Colombia continuará participando activamente en los escenarios multilaterales, en particular en Naciones Unidas, reafirmando que el Acuerdo de Sede de 1947 obliga a Estados Unidos a garantizar la entrada de las delegaciones estatales a dichas instancias», puntualizó.

Además señaló que «Colombia reitera que alzar la voz para denunciar hechos que afectan a la población palestina no puede ser interpretado como un acto contrario al derecho, sino como una obligación moral y política frente a posibles violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos de esa población».

Igualmente indicó: «Nuestro país mantiene firme su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la paz y la diplomacia multilateral como herramientas esenciales para superar los conflictos y fortalecer la comunidad internacional».

Por último, precisa, «limitar el ingreso a un país por razones vinculadas a una opinión pública se aparta del estándar internacional. El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Estados Unidos y Colombia son Estados Parte, reconoce que toda persona tendrá derecho a la libertad de expresión, comprendiendo la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras».