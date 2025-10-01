Bogotá celebra este 1 de octubre el Día de la Música con una programación diversa por toda la ciudad

Foto: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes

El miércoles 1 de octubre, en el marco de la estrategia Bogotá 24/7, la capital celebrará el ´Día de la Música´con una programación desde las 5:00 p. m. en dos escenarios móviles del Instituto Distrital de las Artes – Idartes y más de veinte escenarios culturales, cafés, bares, hostales y casas culturales de cuatro Distritos Creativos. ¡Asiste es gratis!

Con esta celebración que busca fortalecer la circulación de artistas locales y el desarrollo de la industria del espectáculo público, un sector que genera empleo, bienestar y calidad de vida para los bogotanos se reafirma la declaratoria de ´Bogotá como Ciudad Creativa de la Música´, que hizo la Unesco en 2012.

Con un ecosistema creativo en expansión, la ciudad reafirma su vocación como región musical, ofreciendo escenarios para que las nuevas generaciones y los circuitos musicales se fortalezcan. Según Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, “la estrategia Bogotá 24/7 quiere animar espacios no convencionales con la música en vivo. Muchos artistas comenzaron su carrera en un bar, en una discoteca, en un centro cultural, tocando en la noche bogotana. Esa es la cantera donde nacen y se desarrollan muchos de los talentos que hoy posicionan al distrito como una capital con mucho para mostrar y como un centro de conciertos y de la música en esta región del mundo”.

La jornada iniciará a las 5:00 p. m. con una ruta de conciertos en espacios independientes dentro de los Distritos Creativos, con una programación diversa que recorrerá las localidades de La Candelaria, Santa Fe, Teusaquillo, Usaquén y el Centro Internacional, conectando bares, cafés, librerías y escenarios culturales con artistas locales y emergentes.

Los escenarios móviles de Idartes harán presencia en el Parque de los Hippies y en la estación del Museo Nacional, llevando la música a nuevos espacios urbanos. La ciudad vibrará con propuestas que van desde rock, salsa y jazz hasta sonidos experimentales, fusiones tradicionales y sesiones de DJ.

Dentro de la programación se contará con las agrupaciones ganadoras de la Beca de Circulación Para Jóvenes Emergentes 2025 – Bogotá Ciudad Creativa de la Música de como MalJazzViajante, Ensamble Alborada, Luci Le, Kerembé 72, Diatomea y Caset, junto a solistas como Homónimo, Manuu Musiquera, Tina Mandarina y La Ola Rosa.

Asiste y conoce la música de estos proyectos que transitan entre el jazz, la música andina, el rock psicodélico, el indie folclore, las fusiones tropicales y las propuestas de raíz latinoamericana, mostrando la riqueza y diversidad de la escena musical emergente de Bogotá.

Con esta agenda, la ciudad valida aún más su apuesta por impulsar la circulación y visibilidad de artistas emergentes, fortalecer la cultura y dinamizar la economía local, consolidándose como una capital viva, creativa y diversa.