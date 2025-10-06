Defensoría del Pueblo alerta sobre propuesta que vincula verdad de exparamilitares con proceso electoral

–La Defensoría del Pueblo, Iris Marín, expresó este lunes su preocupación ante la propuesta del Gobierno, divulgada este fin de semana, que relaciona la participación de excabecillas del paramilitarismo en procesos de verdad con una posible incidencia en las elecciones, que se comenta en la Resolución 327 de 2025 expedida por el presidente Gustavo Petro.

Según la propuesta, la revelación de la verdad por parte de desmovilizados de las autodefensas unidas —incluyendo la identidad de quienes fueron partícipes de actos violentos— podría tener un impacto político directo, incluso sobre candidaturas actuales.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió el gravísimo riesgo de esta instrumentalización, pues subrayó que establecer una relación instrumental entre la justicia transicional y la campaña política desvía el propósito central de los procesos de verdad.

Este fin de semana el Gobierno expuso una propuesta relacionada con la participación de exintegrantes de las AUC en procesos de verdad y su posible incidencia en elecciones, en la que se comenta la Resolución 327 de 2025. El planteamiento entrelaza la verdad de los… pic.twitter.com/MKzKGTKPD3 — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 6, 2025

El hecho es que mediante la Resolución 327 de 2025 el presidente Gustavo Petro designó a 16 excabecillas paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo («Jorge 40») y Hernán Giraldo Serna, como «gestores de paz» hasta agosto de 2026. Según el Gobierno, la medida busca la participación de estos sujetos en la construcción de estrategias de paz.