Procurador pide a Petro y a candidatos presidenciales y al congreso eliminar los discursos de odio en la campaña electoral

–El Presidente de la República y los miembros de su gabinete «tienen el derecho legítimo a defender su gestión, su programa, su pensamiento político, siempre y cuando se haga en el marco de la ley y la Constitución», advirtió este lunes el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, tras hacer un llamado a los partidos políticos, a los líderes, a los candidatos a que eliminen los «discursos de odio» durante la campaña electoral.

Igualmente el jefe del organismo de control advirtió a los servidores públicos que «deben abstenerse de participar indebidamente en política y deben facilitar que el proceso electoral fluya en completa calma».