Procurador pide a Petro y a candidatos presidenciales y al congreso eliminar los discursos de odio en la campaña electoral
–El Presidente de la República y los miembros de su gabinete «tienen el derecho legítimo a defender su gestión, su programa, su pensamiento político, siempre y cuando se haga en el marco de la ley y la Constitución», advirtió este lunes el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, tras hacer un llamado a los partidos políticos, a los líderes, a los candidatos a que eliminen los «discursos de odio» durante la campaña electoral.
Igualmente el jefe del organismo de control advirtió a los servidores públicos que «deben abstenerse de participar indebidamente en política y deben facilitar que el proceso electoral fluya en completa calma».
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, advierte sobre riesgos de discurso de odio en la campaña electoral https://t.co/PERykWGYt2 pic.twitter.com/3L41q8O5uh
