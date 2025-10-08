Los mensajes de los tripulantes de la nueva Flotilla interceptada por Israel cuando se dirigían a Gaza: «Estamos secuestrados»

–Esta madrugada el ejército de Israel interceptó las embarcaciones que componían la segunda Flotilla que portaba ayuda humanitario hacia la Franja de Gaza y detuvieron a todos sus integrantes.

Sus tripulantes dejaron grabados mensajes antes del abordaje para hacerlos públicos y difundirlos después de que fueran arrestados e incomunicados.

La iniciativa de la sociedad civil española Rumbo a Gaza ha difundido a través de las redes sociales los testimonios.

El periodista José Lozano: «Si estáis viendo este vídeo querrá decir que yo he sido secuestrado por el ejército israelí. Yo y todos los que íbamos en el barco para intentar romper el bloqueo de Gaza. Por favor, informad de nuestra detención a todas aquellas autoridades capaces de intervenir».

De manera similar se manifiesta el joven activista sevillano Julio César Martínez, de 21 años: «Si estáis viendo este video es porque hemos sido interceptados y he sido secuestrado por las fuerzas de ocupación israelíes (…) Hago un llamamiento a mis camaradas, amigos y familia para que demanden al Gobierno español nuestra liberación lo antes posible», dice.

La francesa Julie Petonet-Vincent dice, también en español: «Si ves este video significa que fuimos interceptados ilegalmente en el mar y que yo fui secuestrada por las fuerzas israelíes o por las de cualquier otro país cómplice del genocidio de los palestinos. Llamo a todos mis amigos, compañeros y familia para ejercer presión sobre los gobiernos de la UE para exigir mi liberación y de toda la tripulación lo antes posible», explica.

Otra grabación muestra a Yacine Belkaid Ayari, de padre argelino y madre tunecina y afincado en Madrid desde hace 25 años: «Si llegan a ver este vídeo quiere decir que hemos sido detenidos por las fuerzas ilegales sionistas israelíes en aguas seguramente internacionales o en aguas de Gaza». También termina haciendo un llamamiento para que se presione para su liberación.

El bombero español Charles Rodríguez Dosantos, de 53 años y miembro de la ONG Bomberos Unidos sin Fronteras (BUSF) es otro de los protagonistas de esta campaña: «Soy bombero especialista y si estás viendo este vídeo es que nos han detenido las fuerzas israelíes o sus colaboradores. Estamos detenidos y seguramente prisioneros». También pide movilización para su puesta en libertad.

La nueva Flotilla fue interceptada durante la madrugada de este miércoles, tan solo unos días después de que incautara los más de 40 barcos que componían la primera y detuvieran a sus más de 400 pasajeros. Entre ellos se encontraban parlamentarios y políticos de varios países, además de la activista Greta Thunberg.

Estos grupos de embarcaciones intentan romper el bloqueo impuesto por Israel a la Franja de Gaza hace 18 años y proporcionar a la población gazatí insumos de primera necesidad. (Información RT).