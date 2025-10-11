Procurador creó en Sierra Nevada de Santa Marta grupo especial étnico con líderes Arhuacos, Kankuamos, Koguis y Wiwa para la protección de los territorios, la cultura y la naturaleza

–En visita que realizó a la Sierra Nevada de Santa Marta, el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, oficializó la creación de un Grupo Especial de Trabajo Étnico Ambiental- GEEA- para la protección de las culturas indígenas, costumbres ancestrales y ambientales asentadas en este emblemático lugar de la Costa norte colombiana.

Este equipo, del que harán parte líderes de las comunidades de los pueblos ancestrales Arhuacos, Kankuamos, Koguis y Wiwa, tendrá además la misión de articular acciones para el cuidado de la biodiversidad y la madre tierra.

Con la creación del GEEA, la “Procuraduría representa la diversidad no solamente geográfica sino también la diversidad étnica y cultural’, manifestó el jefe del Ministerio Público al recalcar que hay que proteger “aquello que en el mundo y nosotros queremos reconocerlo, la Sierra Nevada, el corazón del mundo”.

«Con la puesta en marcha del grupo étnico ambiental, la Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso con la protección de los ecosistemas estratégicos y el respeto por la diversidad étnica y cultural, en coherencia con su mandato constitucional de velar por los derechos de las comunidades y los bienes públicos», señaló el Procurador Eljach Pacheco.

El Procurador Gregorio Eljach aprovecha su visita a los lugares sagrados en la Sierra Nevada para decretar la creación del GRUPO ESPECIAL DE TRABAJO ÉTNICO-AMBIENTAL (GEEA), conformado por líderes de los cuatro pueblos originarios de esta zona del territorio: Kogui, Wiwa,… pic.twitter.com/BFcC79paAw — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) October 11, 2025

Este evento materializa la visión de una “Procuraduría en las regiones”, que busca acercar el Ministerio Público a los territorios más lejanos, y consolida el principio de “diálogo para construir consensos” con los pueblos que custodian la vida y la naturaleza desde su cosmovisión ancestral.

“La paz es más que la ausencia de violencia; es habitar en armonía, entendernos, llegar a acuerdos y cumplirlos”, destacó el Procurador General, Gregorio Eljach, en su encuentro con los pueblos originarios de la Sierra Nevada