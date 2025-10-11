Régimen de Venezuela despliega todas sus posiciones y armas desde el mar Caribe hasta la frontera con Brasil

–(Foto Telegram-Nicolás Maduro). El régimen de Venezuela activó desde la madrugada de este sábado el ejercicio de operaciones Independencia 200 en los estados orientales del país, en medio del despliegue estadounidense y los bombardeos a pequeñas embarcaciones en aguas internacionales.

A través de su cuenta de Telegram, el presidente Nicolás Maduro informó la activación de las Zonas de Operativas de Defensa Integral (ZODI), en los estados de Anzoátegui, Monagas y Bolívar, «un corredor que va desde el mar Caribe hasta el Orinoco y hasta el sur de la frontera con Brasil».

«Toda la fuerza militar [está] desplegando todas sus posiciones, todo el sistema de armas y, además, [está] activada toda la milicia bolivariana, toda la fuerza militar, popular, policial activada», afirmó el mandatario, que más tarde anunció que los estados de Carabobo, La Guaira, Zulia, Falcón y Aragua también se encontraban llevando a cabo el ejercicio militar de defensa.

En este sentido, aseguró, que actualmente se encuentran activas 27 acciones territoriales simultáneas con los objetivos de «impedir cualquier parálisis estratégica», afinar «la maquinaria nacional para garantizar la paz con soberanía, y el derecho al futuro», así como perfeccionar «la capacidad de respuesta ante cualquier escenario».

«Día por día estamos activando las Zonas de Defensa Integral estado por estado, y es extraordinario el desarrollo pleno de las 27 acciones en perfecta unión patriótica, en perfecta unión nacional. Nuestro pueblo va ganando la paz, porque tenemos derecho a la paz», aseveró.

La operación se puso en marcha con el despliegue de más de 1.500 hombres y mujeres solo en Monagas, desde donde el ministro del Interior, Diosdado Cabello, declaró que la nación está preparada para «enfrentar las distintas amenazas que sobre la patria se ciernen por el imperialismo». (Información RT).