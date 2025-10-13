La Declaración «para una paz y una prosperidad duraderas en Gaza» que firmó Trump con mandatarios de Egipto, Qatar y Turquía

–Una declaración propuesta por el presidente Donald Trump fue expedida en la cumbre celebrada este lunes en Egipto, en la que afirman que «juntos implementaremos este acuerdo de una manera que garantice la paz, la seguridad, la estabilidad y las oportunidades para todos los pueblos de la región, incluidos palestinos e israelíes».

Este es el texto integral del documento:

Memorandos presidenciales

13 de octubre de 2025

Nosotros, los abajo firmantes, acogemos con beneplácito el compromiso y la implementación verdaderamente históricos de todas las partes del Acuerdo de Paz de Trump, poniendo fin a más de dos años de profundo sufrimiento y pérdida — abriendo un nuevo capítulo para la región definida por la esperanza, la seguridad y una visión compartida de paz y prosperidad.

Apoyamos y respaldamos los esfuerzos sinceros del presidente Trump para poner fin a la guerra en Gaza y lograr una paz duradera en el Medio Oriente. Juntos implementaremos este acuerdo de una manera que garantice la paz, la seguridad, la estabilidad y las oportunidades para todos los pueblos de la región, incluidos palestinos e israelíes.

Entendemos que una paz duradera será aquella en la que tanto palestinos como israelíes puedan prosperar con sus derechos humanos fundamentales protegidos, su seguridad garantizada y su dignidad defendida.

Afirmamos que el progreso significativo surge a través de la cooperación y el diálogo sostenido, y que el fortalecimiento de los vínculos entre las naciones y los pueblos sirve a los intereses duraderos de la paz y la estabilidad regionales y mundiales.

Reconocemos el profundo significado histórico y espiritual de esta región para las comunidades religiosas cuyas raíces están entrelazadas con la tierra de la región — cristianismo, islam y judaísmo entre ellas. El respeto de estas conexiones sagradas y la protección de sus sitios patrimoniales seguirán siendo primordiales en nuestro compromiso con la coexistencia pacífica.

Estamos unidos en nuestra determinación de desmantelar el extremismo y la radicalización en todas sus formas. Ninguna sociedad puede florecer cuando la violencia y el racismo se normalizan o cuando las ideologías radicales amenazan el tejido de la vida civil. Nos comprometemos a abordar las condiciones que posibilitan el extremismo y a promover la educación, las oportunidades y el respeto mutuo como bases para una paz duradera.

Por la presente nos comprometemos a resolver futuras disputas mediante el compromiso diplomático y la negociación, en lugar de mediante la fuerza o un conflicto prolongado. Reconocemos que el Oriente Medio no puede soportar un ciclo persistente de guerra prolongada, negociaciones estancadas o la aplicación fragmentaria, incompleta o selectiva de términos negociados con éxito. Las tragedias presenciadas en los últimos dos años deben servir como un recordatorio urgente de que las generaciones futuras merecen algo mejor que los fracasos del pasado.

Buscamos tolerancia, dignidad e igualdad de oportunidades para todas las personas, garantizando que esta región sea un lugar donde todos puedan perseguir sus aspiraciones en paz, seguridad y prosperidad económica, independientemente de su raza, fe o etnia.

Perseguimos una visión integral de la paz, la seguridad y la prosperidad compartida en la región, basada en los principios del respeto mutuo y el destino compartido.

Con este espíritu, acogemos con beneplácito los avances logrados en el establecimiento de acuerdos de paz integrales y duraderos en la Franja de Gaza, así como la relación amistosa y mutuamente beneficiosa entre Israel y sus vecinos regionales. Nos comprometemos a trabajar colectivamente para implementar y sostener este legado, construyendo bases institucionales sobre las cuales las generaciones futuras puedan prosperar juntas en paz.

Nos comprometemos con un futuro de paz duradera.

Donald J. Trump

Presidente de los Estados Unidos de América

Abdel Fattah El-Sisi

Presidente de la República Árabe de Egipto

Tamim bin Hamad Al-Thani

Emir del Estado de Qatar

Recep Tayyip Erdo?an

Presidente de la República de Türkiye