Bogotá aumenta el pie de fuerza de la Policía de Turismo y fortalece atención al turista

Fotos: Policía de Bogotá.

Con el propósito de garantizar una experiencia turística segura, acogedora e incluyente, Bogotá incrementó en un 116 % el número de uniformados del Grupo de la Policía de Turismo con apoyo de la Policía de Bogotá, pasando de 30 a 65 efectivos activos que operarán en los principales corredores turísticos de la ciudad.

Este refuerzo permitirá una mayor presencia institucional en zonas emblemáticas como Monserrate, La Candelaria, el Centro Histórico, la Quinta de Bolívar y otros puntos estratégicos, mejorando la percepción de seguridad y brindando atención oportuna a los visitantes nacionales e internacionales.

“La seguridad turística no solo se mide en cifras, sino en confianza. Con más presencia institucional y un equipo humano diverso, capacitado y comprometido, Bogotá se consolida como un destino protector, acogedor y referente en turismo responsable en América Latina”, afirmó Katherine Eslava, Subdirectora de Desarrollo y Competitividad del Instituto Distrital de Turismo (IDT). “Nuestro objetivo es que cada visitante viva una experiencia segura, cercana y respetuosa con la diversidad que caracteriza a nuestra ciudad”.

El fortalecimiento de la seguridad turística hace parte de una estrategia integral liderada por la Oficina de Turismo de Bogotá, que incluye acciones conjuntas con entidades distritales y autoridades policiales, tales como:

Implementación de rutas seguras en el corredor turístico Monserrate – Quinta de Bolívar – Centro Histórico

Estas rutas no solo promueven el ejercicio de una movilidad segura y ordenada, sino que invita a vivir la ciudad desde su historia, su patrimonio y su espiritualidad.

Durante temporadas como Semana Santa, estas rutas se ponen en marcha con patrullajes, señalización, orientación a turistas y puntos de apoyo en el trayecto. El objetivo es que los visitantes puedan desplazarse con tranquilidad, aprovechando los atractivos históricos y culturales sin exponer su integridad.

Esta estrategia se encuadra dentro del esfuerzo por preservar el patrimonio urbano y mejorar la experiencia turística, al tiempo que se reduce la percepción de riesgo en zonas de alto tránsito para locales y visitantes.

Zonas libres de ESCNNA (Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes) y libres de trata de personas

Con esta estrategia ‘Zonas Seguras, Libres de ESCNNA y Trata de Personas’, se ha sensibilizado a más de 4.700 personas y capacitado a más de 600 colaboradores para enfrentar la explotación sexual comercial de menores, una problemática que afectó a 579 niños y adolescentes en la ciudad entre 2020 y 2024.

Además, Bogotá cuenta con un equipo de 16 Guardianes del Turismo, formados en historia de la ciudad, normatividad turística, atención al visitante y prevención de la ESCNNA. Este grupo destaca por su enfoque inclusivo y diverso, cuenta con 4 integrantes bilingües (inglés, alemán y francés), 1 integrante sordomuda, experta en lengua de señas colombiana, lo que garantiza una atención accesible e incluyente.

Los Guardianes del Turismo han acompañado eventos de gran impacto como Semana Santa, con 65 voluntarios en diferentes puntos de la ciudad; el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, con 22 voluntarios; y el acompañamiento permanente cada fin de semana en Monserrate y La Candelaria, con 4 voluntarios por turno.