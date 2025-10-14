Servicio TransMiZonal 1-9 Villas del Dorado modificó su recorrido

Foto: TransMilenio.

Ten en cuenta esta información de movilidad en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. El servicio TransMiZonal o del SITP 1-9 Villas del Dorado modificó su recorrido, desde este 6 de octubre, en el sector de Alamos Norte, suspendiendo su recorrido por la calle 72 hasta carrera 106a.

Ahora este servicio toma la calle 80 hasta la carrera 107, en el sector del Garcés Navas, en el noroccidente de la ciudad.

El horario de funcionamiento de esta ruta es de:

Lunes a sábado de 4:30 a. m. a 12:30 a. m.

Domingos y festivos de 4:30 a. m. a 11:30 p. m.

A continuación, una pieza gráfica de TransMilenio con el recorrido del servicio TransMiZonal 1-9 Villas del Dorado:

Personaliza la tarjeta TuLlave para que puedas recibir beneficios como transbordos de 0 a 200 pesos, dos viajes a crédito que se pueden renovar, la posibilidad de bloquear el saldo en caso de pérdida o robo y tarifas preferenciales para personas que hacen parte de población vulnerable.

Además, personalizarla no tiene costo y la tarjeta puede recargarse vía web