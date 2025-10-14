Colombia celebra acuerdo de paz en Gaza y liberación de rehenes, pero condena la deportación forzada de 154 palestinos liberados por parte de Israel

–El Gobierno de la República de Colombia expresó su reconocimiento y agradecimiento a los mediadores internacionales —Qatar, Turquía, Egipto y Estados Unidos—, cuyas valiosas gestiones hicieron posible alcanzar un cese al fuego en la Franja de Gaza, facilitando el intercambio de prisioneros y el ingreso de ayuda humanitaria a la población civil palestina afectada por el genocidio.

Igualmente, en un comunicado que publicó el presidente Gustavo Petro en su cuenta en X, el Gobierno de Colombia expresa su satisfacción por el retorno con vida del ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot, secuestrado el 7 de octubre de 2023, y manifestó «su profundo alivio por su liberación y reencuentro con su familia. Durante todo el proceso, el Estado colombiano acompañó de manera permanente a la familia Bohbot a través de sus canales diplomáticos».

De igual forma, Colombia acoge con beneplácito la liberación de todos los secuestrados israelíes y la recuperación de los cuerpos de las personas fallecidas. Así mismo, destaca la liberación de más de 1.700 palestinos detenidos desde el 7 de octubre, entre ellos 22 menores de edad y 250 personas más, y la devolución de cientos de cuerpos retenidos por Israel.

Sin embargo, Colombia condena la deportación forzada de 154 palestinos liberados en este lunes por parte de Israel, y hace un llamado urgente para que se respeten y restablezcan plenamente los derechos humanos y las garantías fundamentales de todas las personas afectadas por el conflicto.

El Gobierno de Colombia exhorta a que la siguiente fase de la negociación aborde temas esenciales como el fin de la ocupación, el cese del genocidio, el desmonte de los asentamientos, el retorno de los refugiados y la situación en Jerusalén Oriental.

De igual manera, reitera su disposición a contribuir para que la propuesta de un ejército de la humanidad se materialice como una fuerza dedicada a la reconstrucción del territorio palestino.

Finalmente, el Gobierno de Colombia alienta a las partes a perseverar en el camino del diálogo y la negociación, con el propósito de alcanzar una paz justa, duradera y basada en el respeto a la vida, al derecho internacional y a la dignidad humana.

Por separado, el presidente Gustavo Petro, en la misma red social X, insistió en su propuesta de «construir un ejército mundial para la reconstrucción de Gaza».