El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos y TransMilenio conmemoraron el Día del Bastón Blanco

Por:Carlos Martinez

El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC, en compañía de TransMilenio S.A., participaron en la Conmemoración del Día del Bastón Blanco, fecha dedicada a fortalecer la respeto a las personas con discapacidad visual.



Para el CRAC, está fue una jornada dedicada a resaltar la importancia de la inclusión, la autonomía y el respeto hacia las personas con discapacidad visual.

Según la terapeuta ocupacional Martha Lucia Niño, subdirectora del centro de rehabilitación, este evento tiene como propósito promover la sensibilización, el respeto y la inclusión social de las personas con discapacidad visual.

También, el de destacar el rol del bastón blanco como herramienta fundamental de autonomía, independencia y seguridad en el desplazamiento, a través de alianzas institucionales que visibilizan a esta población.