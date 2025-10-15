Cayó banda dedicada al hurto a personas bajo la modalidad de paseo millonario en Bogotá

Por : Carlos Martinez

Policía Nacional a través del GAULA y en trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura en flagrancia de tres hombres dedicados al hurto a personas.

Según el comandante de la Policía Metropolitana general Giovanni Cristancho, los hechos se presentaron en la Zona T cuando la víctima, que se encontraba en un bar, al salir abordó un taxi para dirigirse hacia su lugar de residencia, pero en el trayecto fue sometido al parecer con sustancias tóxicas y le hurtaron sus pertenencias.



La víctima fue retenida cerca de 19 horas en una vivienda, donde estos delincuentes lo mantuvieron al parecer bajo el efecto de estas sustancias para obtener información de sus cuentas y así realizar retiros y transferencias bancarias de aproximadamente 40 millones de pesos.

Posteriormente, fue abandonado en el norte de Bogotá y gracias a las labores de búsqueda se logró ubicar el taxi y a estos delincuentes en el barrio Rincón de la localidad de Suba.

El alto Oficial precisó que está organización criminal es responsable de al menos 10 hurtos bajo mediante esta modalidad

los hoy capturados!! para la comisión de delitos, porte de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y hurto calificado y agravado.

Asimismo, durante el procedimiento fueron incautados 3 celulares, dinero en efectivo y fue inmovilizado el taxi que era utilizado para estos hechos delictivos.

En lo corrido del año 2025 se han efectuado 96 capturas por secuestro y se ha resuelto el 92% de los casos denunciados por este delito.