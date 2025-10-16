Desde hoy el paso en la Vía al Llano será ‘Tipo Semáforo’

Este jueves 16 de octubre de 2025, la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio se registró con paso por la variante a la antigua vía tras deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina y autoridades de tránsito, establecieron que ahora el paso por la variante del k18+000 será ‘Tipo Semáforo’.

Para tener en cuenta para el paso en la Vía al Llano tras la nueva medida ‘Tipo Semáforo’

– La actividad no cuenta con horarios predefinidos.

– La cantidad de vehículos por sentido puede superar las 300 unidades y puede aumentar en las horas de mayor demanda.

El número de vehículos habilitados por sentido varía en función de la longitud de las colas y del comportamiento del tráfico dominante en el sector.

Reporte en vivo de la Vía al Llano hoy jueves 16 de octubre

Corte 9:56 a. m.

Paso por la variante K18+300- K19+200 en sentido Villavicencio/Bogotá con fila hasta el K24+000. Fila en sentido Bogotá/Villavicencio hasta el K16+000.

Esté atento a las indicaciones del personal de la concesión para evitar contratiempos.

—

Corte 8:00 a. m.

Paso bidireccional desde el peaje de Naranjal hasta el sector de Mesa Grande. Reducción de carril en el K39+600 Oro Perdido. Cierre de carril desde el K35+500 hasta el K41+520.

Esté atento a las indicaciones del personal autorizado.

—

Corte 7:07 a. m.

Paso por la variante K18+300- K19+200 en sentido Bogotá/Villavicencio con fila hasta el K9+500. Fila en sentido Villavicencio/Bogotá hasta el K23+400. No adelante, todos necesitan llegar a su lugar de destino.

Respete las normas de tránsito.