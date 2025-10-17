Resultados de las loterías y chances de este viernes 17 de octubre de 2025 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 17 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 4269 – La 5ta 2 – Tarde 6672 – La 5ta 8

Culona

Día 8637 – Noche

Astro Sol

1220 – Signo Sagitario

Pijao de Oro

0381 – La 5ta 8

Paisita

Día 8654 – La 5ta 8 – Noche 5015

Chontico

Día 4301 – La 5ta 1 – Noche

Cafeterito

Tarde 0529 – La 5ta 9 – Noche

Sinuano

Día 6458 – La 5ta 2 – Noche

Cash Three

Día 819 – Noche

Play Four

Día 0566 – Noche

Samán

Día 4613

Caribeña

Día 7699 – La 5ta 7 – Noche

Motilón

Tarde 8823 – La 5ta 0 – Noche

Fantástica

Día 7050 – La 5ta 1 – Noche

Antioqueñita

Día 4577 – La 5ta 1 – Tarde 8137 – La 5ta 9