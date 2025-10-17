    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 17 de octubre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 17 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 4269 – La 5ta 2 – Tarde 6672 – La 5ta 8

    Culona
    Día 8637 – Noche

    Astro Sol
    1220 – Signo Sagitario

    Pijao de Oro
    0381 – La 5ta 8

    Paisita
    Día 8654 – La 5ta 8 – Noche 5015

    Chontico
    Día 4301 – La 5ta 1 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 0529 – La 5ta 9 – Noche

    Sinuano
    Día 6458 – La 5ta 2 – Noche

    Cash Three
    Día 819 – Noche

    Play Four
    Día 0566 – Noche

    Samán
    Día 4613

    Caribeña
    Día 7699 – La 5ta 7 – Noche

    Motilón
    Tarde 8823 – La 5ta 0 – Noche

    Fantástica
    Día 7050 – La 5ta 1 – Noche

    Antioqueñita
    Día 4577 – La 5ta 1 – Tarde 8137 – La 5ta 9

