Resultados de las loterías y chances de este viernes 17 de octubre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 17 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 4269 – La 5ta 2 – Tarde 6672 – La 5ta 8
Culona
Día 8637 – Noche
Astro Sol
1220 – Signo Sagitario
Pijao de Oro
0381 – La 5ta 8
Paisita
Día 8654 – La 5ta 8 – Noche 5015
Chontico
Día 4301 – La 5ta 1 – Noche
Cafeterito
Tarde 0529 – La 5ta 9 – Noche
Sinuano
Día 6458 – La 5ta 2 – Noche
Cash Three
Día 819 – Noche
Play Four
Día 0566 – Noche
Samán
Día 4613
Caribeña
Día 7699 – La 5ta 7 – Noche
Motilón
Tarde 8823 – La 5ta 0 – Noche
Fantástica
Día 7050 – La 5ta 1 – Noche
Antioqueñita
Día 4577 – La 5ta 1 – Tarde 8137 – La 5ta 9