Este 26 octubre disfrute del Picnic Literario Chumba la Cachumba

Foto: Idartes

Este domingo 26 de octubre de 2025, el Parque de Villa Mayor al sur de Bogotá será escenario del Pícnic Literario: Chumba la Cachumba, una jornada literaria y artística para toda la familia liderada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), que combina teatro, ilustración, música, talleres y lectura al aire libre. Desde las 11:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., las personas que asistan podrán disfrutar de una programación que celebra la imaginación, el misterio y el arte. ¡La entrada es gratis!

En la tarima principal, la jornada iniciará con Las aventuras de Luci, una obra de teatro del colectivo Las Luciérnagas, seguida de la ilustración en vivo Criaturas de la noche entre nosotros a cargo de ENGENDRO. La mañana continuará con La magia del terror, un espectáculo de magia y oralidad con Felipe Costa ‘Pollo’, y una conversación sobre el suspenso en la literatura colombiana con Hank T. Cohen, Juan Diego Gómez y María Alejandra Restrepo de Vestigio Editorial. El cierre estará a cargo de Tu Rockcito con el concierto Dinosaurios: una travesía cretácica.

El Pabellón de Talleres ofrecerá espacios participativos para todas las edades: Collage para pequeños detectives con la Sociedad Anónima de Dibujantes; ¿Cómo la imaginación nos acerca a territorios misteriosos?, con la autora e ilustradora Olga Cuéllar; y dos talleres inspirados en libros: uno sobre un mito indígena Piapoco y otro para construir fantasmas en origami.

Conoce más del Pícnic Literario en la siguiente publicación en la red social Instagram del Instituto Distrital de las Artes (Idartes):

Además, habrá carpas y zonas especiales con actividades continuas: juegos a cargo de La cuarta raya del tigre, mediaciones de lectura y distribución de publicaciones de Libro al Viento, emprendimientos de arte, literatura e indumentaria, maquillaje artístico y creación de máscaras y afiches con el colectivo Sublime Arte.