No se pierda Bebés al Parque este 26 de octubre

Foto: Idartes.

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y su Programa Nidos: arte en primera infancia, te invita a ‘Bebés al Parque’ que cumple diez años reafirmando el compromiso de la capital con la cultura como un derecho desde el nacimiento, que se realizará el 26 de octubre, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., en el Parque de los Novios. ¡Entrada es gratis!

Durante una década, este festival ha invitado a miles de niñas, niños, gestantes y familias a vivir el arte como una experiencia vital, en la que la curiosidad, las artes el juego y la imaginación son protagonistas. Cada edición ha consolidado un espacio en el que la infancia y sus familias encuentran un espacio y reconocen el valor de las artes como parte esencial del desarrollo humano.

“Bebés al Parque es una muestra de cómo Bogotá entiende la cultura desde los primeros años de vida. El arte no es una actividad complementaria, sino una forma de crecer, de relacionarse y de habitar el mundo desde las artes”, afirmó María Claudia Parias, directora general del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

Una apuesta de ciudad por la primera infancia

Este festival se realiza en el marco de la estrategia distrital ‘De la mano contigo’, promovida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, que busca fortalecer los lazos afectivos y el cuidado sensible de las niñas y los niños desde una mirada integral.

Las familias podrán conocer durante la jornada, más sobre esta iniciativa y sobre las acciones interinstitucionales que integran cultura, educación, salud y cuidado para el desarrollo pleno de la primera infancia, con acceso a información directa para conocer los servicios distritales que se tienen para este grupo poblacional.

Un día para el arte, la exploración y el encuentro

Este día, podrás disfrutar de una amplia oferta de experiencias artísticas, obras escénicas y musicales, creadas especialmente para la primera infancia. También habrá actividades del Planetario de Bogotá que llevará el universo a la medida de los más pequeños, y una muestra de emprendimientos de ‘Hecho en Bogotá’ con productos y proyectos locales inspirados en el arte, el juego y la crianza.

Este año la invitación es a que los asistentes acudan disfrazados de personajes carnavalescos llenos de color, alegría y creatividad, como parte de su celebración de las diez versiones. También podrás disfrutar de las zonas de exploración sensorial, lectura y creación, así como espacios de descanso, lactancia y cambio, pensados para que cada familia disfrute de una experiencia cómoda, segura y accesible.

Será un día especial para las familias, en el que las artes y la naturaleza se entrelazan como lenguajes que inspiran el afecto, cercanía y convivencia. También, se contará con una experiencia artística que busca ofrecer una propuesta sensorial moderada para acoger a niñas y niños neurodivergentes.

Una década de arte en primera infancia

Desde 2013 en su creación, el Programa Nidos ha consolidado una de las estrategias más innovadoras del país en arte y primera infancia. Con presencia en las 20 localidades de Bogotá, el programa desarrolla experiencias artísticas, acompaña procesos comunitarios y crea entornos sensibles en los que niñas y niños de 0 a 6 años pueden explorar, imaginar y expresarse libremente.

Sus componentes Anidando, Nuestros Nidos, Creación y circulación de obras, Contenidos digitales y Fortalecimiento artístico-pedagógico, conforman una red de cuidado cultural que fortalece el derecho de la primera infancia a vivir el arte en todas sus formas.

El trabajo de Nidos se articula con la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de Bogotá D.C., que reconoce la participación cultural como parte del desarrollo integral. De esta manera, Idartes aporta a la construcción de una ciudad donde el arte y el cuidado son pilares del bienestar colectivo.

Bogotá: una ciudad que crece con su infancia

‘Bebés al Parque’ cumple su primera década con esta celebración, reafirmando el compromiso de la administración distrital con el tejido de vínculos, la creación de espacios de encuentro y la consolidación de las artes como un derecho desde los primeros años de vida.

Cada sonido, cada juego y cada gesto de asombro en este festival son un recordatorio de que las artes son un lenguaje universal, capaz de fortalecer la confianza, la creatividad y el afecto en las familias bogotanas.

“El arte no es un lujo, es una necesidad vital desde los primeros años. Por eso, Bogotá celebra con orgullo los 10 años de ‘Bebés al Parque’”, complementó Parias.

Destacó que esta celebración representa un hito en la consolidación de las políticas culturales de la ciudad, orientadas a garantizar el acceso a las artes como un derecho desde la primera infancia, que este evento es una expresión de cómo la ciudad entiende la cultura como parte esencial del desarrollo humano.

Desde el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) promovemos experiencias que acompañan el crecimiento de las niñas y los niños, fortaleciendo los lazos familiares y reconociendo el arte como un bien público que transforma la vida cotidiana”, señaló la directora general de Idartes.

Una invitación a volver al parque

Bebés al Parque es una fiesta del arte, el afecto y la imaginación. Una invitación para que las familias de Bogotá vuelvan a encontrarse en el parque, en el juego y en el arte como lenguajes esenciales de la vida.